¿Anahí saldrá de gira con RBD después de su accidente de tímpano?

El accidente de Anahí en el tímpano dejó preocupados a sus fans sobre su salud y sobre si estará en la gira de RBD que arrancará en agosto. Respecto a su malestar en el oído, la cantante compartió que “nunca había llorado de un dolor así”.

Anahí terminó con el tímpano perforado durante un ensayo. La situación incluso llevó a su esposo Manuel Velasco a suspender sus compromisos profesionales por un tiempo por lo que su participación depende de su evolución.

La integrante de RBD señaló que acudió al médico porque no podía oír y fue ahí donde le informaron del desgarre que tenía en el tejido fino que separa el conducto auditivo del oído.

Ahora, su compañero Christian Chávez habló en un encuentro con medios de comunicación sobre si Anahí cancelará su actuación en la gira en la que también estarán Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann.

Chávez considera que la condición de Anahí no provocará que se cancele la gira y tras reconocer que no es el médico especialista, descartó que su amiga esté ausente en los shows, la considera una profesional y agregó que está muy entregada al que será su regreso a los escenarios.

“Yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé, se le hizo una pequeña perforación, no creo (que falte a la gira), esperemos que no vaya a ser tan grave, hasta donde yo sé es algo de cuidado, pero no grave. Me imagino que está tomando antibiótico para que no se infecte… estos días va a estar en reposo, pero son unos días y va a estar presente… Ella es muy profesional, está superdedicada a esto, a pesar de que debía descansar asistió a los ensayos y eso habla de su profesionalismo”

Christian Chávez