Diego Luna, de “Andor”, no se olvida de Gael García Bernal – Foto: AFP

Diego Luna, protagonista de la segunda temporada de “Andor“, visitó México para presentar el final de esta serie del universo de “STAR WARS“. Además, se acordó de su amigo Gael García Bernal e, incluso, pensó en un papel perfecto para él en la saga.

El actor mexicano de 45 años habló con Unotv.com y te contamos todos los detalles de la temporada final de “Andor“.

¿Qué papel le daría Diego Luna a Gael García Bernal en “STAR WARS”?

Diego Luna no sólo protagoniza esta serie, sino que también es productor, y en su papel detrás de las cámaras, tiene claro cuál podría ser el rol perfecto de su “charolastra” en el universo de George Lucas.

“Definitivamente le diría que pruebe un sable, ¿no? Ya que no me tocó, para que me cuente, para que me cuente qué se siente”. Diego Luna

Gael García Bernal como jedi o sith es algo que aún no ocurre, pero si fuera por su compañero de reparto en “Y tu mamá también“, se convertiría en portador de la fuerza.

Cabe destacar que Cassian Andor, personaje de Luna, es un guerrero rebelde que pelea con un blaster láser mientras el Imperio Galáctico se hace fuerte cada vez más.

“Andor” y su vínculo con México

La serie “Andor” es una historia de injusticias y rebeliones, por lo que el actor reconoció que tanto este personaje como todos los que hace está impregnado de una identidad mexicana.

“Yo a donde voy llevo lo que soy, ¿no? Y es imposible desprenderme del contexto en el que me tocó crecer”, dijo el mexicano.

Además, señaló que el creador del show, Tony Gilroy, se basó en la historia de México y otros países en constante lucha para consolidar la historia de los rebeldes galácticos.

“Para Tony Gilroy, creador de la serie, también la historia mexicana es uno de tantos referentes y y fuentes de inspiración. Es un es un tipo que conoce nuestro país y la historia reciente y no tan reciente de nuestro país y obviamente hay mucho de eso en la escritura de Andor” Diego Luna

En este sentido, Diego Luna se mostró emocionado por cerrar la campaña promocional de “Andor” en su propia tierra. “Me siento feliz, esta no es solo la segunda temporada, sino la última y ha sido muy lindo poderterminar aquí en México“.

Diego Luna, el mexicano de “Star Wars”, se siente agradecido

El actor mexiquense, nacido en Toluca, participó en proyectos como “Nicotina“, “Abel” e, incluso, un pequeño papel en “Atlético San Pancho“.

Tras más de 30 años en la industria cinematográfica, Diego Luna puede presumir haber estelarizado un proyecto de “Star Wars“, algo que no habría sucedido sin la libertad que su padre le regaló.

“Agradezco a a la gente que me encontré en el camino, a la libertad que me dio mi padre para ir contando la historia como me fuera sucediendo. Agradecer la libertad de mi vida”. Diego Luna

De la misma forma, expresó su agradecimiento al fandom de “La Guerra de las Galaxias“. Algunos aseguran que los fans de la saga son complicados poro Luna no piensa lo mismo.

En entrevista con Uno TV, dijo: “Yo me he topado con mucho cariño siempre, con mucha energía y un amor que a mí me ha ayudado a andar este camino, no sentirme solo y sentirme apoyado”.

¿Qué es y de qué trata “Andor: Temporada 2”?

“Andor“, un thriller de Lucasfilm que fue nominado a los premios Emmy por su primera temporada, regresó con su temporada final el 22 de abril, exclusivamente en Disney+.

La segunda y última temporada transcurre cuando se avecina el horizonte de la guerra y Cassian se convierte en una figura clave de la Alianza Rebelde.

Todos los personajes serán puestos a prueba y, a medida que aumentan los riesgos, se volverán más profundos los sacrificios, las traiciones y los intereses encontrados.

“Andor” es una precuela de “ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS“, una película sobre un heroico grupo de rebeldes que roba los planos del arma de destrucción masiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, preparando el terreno para los acontecimientos de la película original de 1977.

Todo lo que debes saber de “Andor”

“Andor” retrocede en el tiempo a cinco años antes de los acontecimientos de “ROGUE ONE” para contar la historia del héroe de la película, Cassian Andor, un cínico don nadie a quien no le importa nada que termina convirtiéndose en un héroe rebelde con un destino épico.

La primera temporada, que estrenó el 21 de septiembre de 2022, abarcó el primer año del camino de Cassian Andor.

Los 12 episodios de esta temporada final se presentarán en grupos de tres, organizados en cuatro “capítulos”, cada uno de los cuales nos hará avanzar un año en la historia.