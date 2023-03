“¿Te tengo que contestar eso?”: Andrea Escalona responde si Pablo Montero es el papá de su hijo

Desde que es madre, Andrea Escalona ha compartido cómo es esta nueva etapa de su vida e incluso ha hecho confesiones sobre cómo la pasó en el parto. A casi tres meses del nacimiento de su bebé, la conductora respondió al rumor de que Pablo Montero es el verdadero papá de su hijo.

Mientras sus compañeras en el programa “Hoy” son las protagonistas de un revuelo mediático por coincidir con el fin de sus matrimonios en los inicios de este 2023, Andrea Escalona habló sobre la forma en la que la relacionan con Pablo Montero.

En un encuentro con los medios de comunicación, Andrea Escalona reaccionó a esta especulación y también aclaró si es verdad que su pareja Marco Estrada formó una familia antes de que estuvieran juntos.

“¿Qué? ¿De qué me hablas? Ay, mana, te tengo que contestar eso, no bueno, el papá no es Pablo Montero, es Marco Antonio Estrada y no, Marco no tiene familia”

Andrea Escalona