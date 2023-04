“Descansa en paz, papá”: Andrea García reacciona a muerte de su padre, Andrés García

Andrea García despide a su padre Andrés García. Foto: Getty Images

Andrea García, hija de Andrés García, compartió un mensaje de despedida casi 24 horas después de que se diera a conocer la muerte del actor a los 81 años, luego de haber estado varios meses enfrentando problemas de salud. Hasta el momento, la también actriz es la única de los hijos de quien fuera galán en los 80 que se ha pronunciado públicamente sobre la muerte del famoso.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea García, sobre quien Andrés García, se dice, dudaba de su paternidad, dedicó un último mensaje de su padre, junto a una fotografía del mar.

“Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido. Espero que las playas de Acapulco. que tanto amabas sean más hermosas allá arriba. Descansa en paz, papá”, Andrea García

En la publicación, que llegó varias horas después de confirmarse la muerte de Andrés García, famoso despedido por varios integrantes del medio del espectáculo, la actriz agradeció el apoyo de sus fieles seguidores ante el fallecimiento de su padre, de quien se mantenía alejada desde hace varios años.

La publicación de Andrea García es la única que se ha hecho por parte de los hijos de Andrés García lamentando la muerte del actor, pues, hasta el momento, ni Andrés Jr. ni Leonardo García, con quien también tenía una complicada relación, se han pronunciado al respecto.

Tras la publicación de Andrea, los cibernautas dividieron opiniones y mientras algunos le mostraron su apoyo y le externaron sus condolencias, otros más recriminaron su distanciamiento con el hombre que conquistó a bellas mujeres.

“En vida, hermano, en vida”, “Lástima: no se lo pudiste decir en vida. Él tuvo todo en esta vida, pero no a sus hijos en sus últimos días”, “Qué bonita despedida, sin protagonismo y de corazón. Qué bella alma tienes, Andrea”, “Sólo ellos sabían sus diferencias y sólo ellos saben si se arreglaron o no antes de”, “Todas esas palabras eran en vida. Ahora te toca reconciliarte contigo misma”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de García.

Después de la muerte de Andrés García, actor señalado por su relación con integrantes del crimen organizado, famosos como María Sorte, Humberto Zurita, Maribel Guardia, Roberto Palazuelos y Anahí le dieron el último adiós en redes sociales.