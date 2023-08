“Ya no la iba a ver”: Andrea Legarreta dice que presintió la muerte de su madre

Andrea Legarreta dice que presintió muerte de su madre. Foto: Getty | Ilustrativa

Andrea Legarreta afirmó que presintió la muerte de su madre, Isabel Martínez, a quien dedicó un emotivo mensaje, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, al momento de dar la noticia el pasado 30 de julio.

¿Cómo presintió Andrea Legarreta la muerte de su madre?

Luego de reaparecer en televisión y asegurar lo duro que fue perder a su madre, Andrea Legarreta confesó que la última vez que vio a su madre supo, por su mirada, que no volvería a verla, según dijo.

“Cuando yo me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, alcancé a ver su carita y su mirada, no sé si era su alma a través de sus ojos, su mirada me hizo saber que ya no la iba a ver, fue una sensación muy fuerte. Cuando cerré la puerta, después de haberla besado y abrazado mucho y decirle que le echara ganas, al final esa última mirada”, recordó Andrea Legarreta para varios medios de comunicación.

La conductora, que, hace unos meses, anunció su ruptura con Erik Rubín, compartió que esa sensación también fue percibida por sus hijas Nina y Mía, quienes no pudieron evitar el llanto tras despedirse, por última vez, de su abuela.

“Mis hijas también la sintieron. Mía salió al pasillo y se quedó parada y Nina no paraba de llorar. Después Nina se abrazó de mi papá y lloró muchísimo. Lo sentimos. Unos días después sucedió esto”, compartió Andrea Legarreta para las cámaras de televisión.

Además, Legarreta, que fue parte de la ola de divorcios del programa HOY, recordó que fue Nina quien la acompañó a darle el último adiós a su madre, pues Mía se encontraba fuera del país.

“Mía no estaba en México… Ninita que estaba en casa, pues, me acompañó y ella vivió esa parte. Vio a su abuela sin vida, vio cómo todos nosotros le pusimos música, la maquillé, era muy coqueta, le puse su perfumito y le leímos la tarjeta que mi papá le escribió y que ya no pudo ver”.

“Ahí entendí”: Andrea revela cómo se enteró de la muerte de su madre

En el mismo encuentro, Andrea Legarreta confesó que fue mientras se dirigía al teatro junto a Erik Rubín, el padre de sus hijas, cuando le avisaron que su madre había fallecido.

“Íbamos al teatro, Erik me iba a llevar junto con su asistente y entonces, estábamos en el coche, me habló mi hermano y me dijo ‘mi mami’ y ahí entendí. Sentía que quería arrancarme ese dolor del cuerpo. Fue muy fuerte”.