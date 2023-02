“No hay nadie más”: Andrea Legarreta descarta infidelidad de Erik Rubín

Luego de que Andrea Legarreta dijera que hay que seguir creyendo en el amor, la conductora señaló que su separación con Erik Rubín no fue por una infidelidad. La pareja dio a conocer que tomaron la decisión de ya no estar juntos, luego de casi 23 años de relación.

Andrea Legarreta se casó con Erik Rubín en el 2000. Del famoso ex Timbiriche se sabe que Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se disputaron su amor cuando las cantantes se iniciaban en los escenarios, situación de la que actualmente suelen hacer bromas.

En medio de los rumores de que una infidelidad habría terminado con el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín, la conductora desmintió esta información en un encuentro con medios de comunicación.

“Somos seres que se aman, y la gente de pronto dice, ‘no lo entiendo, entonces debe haber alguien más’, no, no hay nadie más, para ninguno, no hay ni ganas ni siquiera, no hay pleito, no hay mala onda, no hay malos tratos”

Andrea Legarreta