“Vive odiando a la persona equivocada”: Andrea Legarreta responde a Anette Cuburu

Andrea Legarreta responde a Anette Cuburu. Foto: Cuartoscuro

La polémica entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu parece no terminar, pues, luego de que la conductora hiciera fuertes acusaciones contra la presentadora de “HOY”, es Legarreta quien se defiende asegurando que no es culpable de todo lo que se le acusa.

“Al final ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió, yo no fui a decir que ella tenía algo con el “Negro” (Raúl Araiza), no me corresponde ni me interesa la vida de nadie. Lo que haga cada uno con su vida. Quien le haya dicho, pues que, por favor, le aclaren, que le mintieron, porque ella vive odiando a la persona equivocada”

En un encuentro con varias cámaras de televisión, entre ellas las del canal de YouTube de Edén Dorantes, Andrea Legarreta aseguró que ella no fue la causante del divorcio de Anette Cuburu, pues, dijo, hubiera afectado a Raúl Araiza con quien se rumoró sostenía una relación extramarital.

“Soy una persona como cualquier otra, que tiene errores, que se equivoca, nadie es perfecto. Pero de ahí a ser alguien que quiere ir a ocasionarle un daño, yo siento que un matrimonio no se disuelve, no se rompe por un chisme… Además, me hubiera llevado entre las patas a mi hermano, es una parte que nadie ha visto, me hubiera llevado entre las patas a Raúl, que es mi hermano. A mí no me consta, eso era un rumor, eso era un chisme”

Sobre los rumores que se desataron luego de las palabras de Cuburu, en donde se afirmó tener modo de comprobar que Andrea tendría una relación con un alto ejecutivo de la televisora, quien, incluso, sería el padre de Nina, su hija menor, Legarreta invitó a que Anette exponga las pruebas que dice tener.

“Que me pongan nombres nuevos, ya me han puesto quién sabe, cuántos amantes, todo Televisa, los ejecutivos, los expresidentes. Hay un afán de querer ensuciarme. Ahora de lo que ella afirma que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan. No van a encontrar nada… Primero que nada ve a mis hijas y antes de me tengo que hacer la prueba de ADN, yo que él (Erick Rubín)”

Andrea Legarreta aseguró que, contrario a Anette Cuburu quien dijo desearle lo peor, espera que la también conductora encuentre la estabilidad emocional

“Ella me desea lo peor, yo le deseo lo mejor. Deseo que esté bien, que tenga estabilidad emocional, amor, deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas y de una manera injusta porque está odiando a la persona incorrecta. Basta con que ella se quitara un poquito de enojo, enfriara su cabeza, sus emociones, y se dé cuenta de que yo no tendría por qué haber ido a correr un rumor así”

La conductora aseguró que cuando se enteró de las fuertes críticas de Anette Cuburu hacia ella, hace unos años, cuando comenzaron, trató de contactar a quien, por unos años, fue su compañera de programa.

“Yo hablé con ella, cuando supe que ella empezó a hablar mal de mí hace algún tiempo. Le escribí ‘güera, qué está pasando’ y haz de cuenta que yo soy la persona que más daño le ha hecho en su vida, para ella y no es así”

Finalmente, descartó que entre sus planes esté el iniciar un proceso legal contra Anette Cuburu.