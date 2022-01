No paran contagios: Andrea Legarreta y Andrea Escalona dan positivo a COVID-19

Andrea Legarreta y Andrea Escalona se sumaron a la ola de contagios que se ha hecho presente también en el programa HOY, emisión matutina en la que trabajan, pues luego de darse a conocer el contagio de Arath de la Torre, ahora las presentadoras están ausentes de la pantalla chica por dar positivo a COVID-19.

Fueron Raúl Araiza, quien también se vio afectado recientemente por la nueva cepa, y Galilea Montijo, que enfrenta secuelas de sus contagios de COVID-19 de hace meses, quienes dieron la noticia confirmando que tanto Legarreta como la hija de la fallecida Magda Rodríguez tienen la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Tras la pregunta del conductor, Galilea Montijo, relacionada sentimentalmente con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, confirmó el contagio de sus compañeras y destacó que al equipo del programa matutino se le hace prueba cada semana.

Durante la emisión del programa, Andrea Legarreta contó cómo fueron los primeros síntomas, afirmando que ahora se encuentra aislada en su casa.

“Estoy aquí guardadita en mi casa, cuidándome y cuidando a los demás. Hay que guardarse. La verdad es que me siento muy bien, como cuando te da una gripilla… todo el fin de semana, todavía el viernes me hicieron una prueba PCR (y salió) negativa, me sentía superbién, ayer incluso salimos muy felices porque Erik ya también había dado negativo y todo bien. Y ya ayer en la noche como dolorcito de cuerpo, dolor de cabeza, y como muy frío. Le dije a Erik ‘qué se me hace’ y sí”.

Andrea Legarreta.