Los momentos que pasaron juntos: Andrea Legarreta y Erik Rubín, su historia de amor

La historia de amor entre Erik Rubín y Andrea Legarreta. Fotos: Cuartoscuro

La separación de Andrea Legarreta, histórica presentadora del programa “Hoy” y Erik Rubín, excantante de “Timbiriche”, ha tomado desprevenidos a sus fans en México. Como todo tiene un inicio y un fin, describiremos los momentos más significativos que ha tenido su historia de amor, la cual duró casi 23 años.

Eran tiempos donde la televisión mexicana era la reina de los medios. Andrea Legarreta cuenta que en alguna ocasión le tocó entrevistar a Timbiriche y en uno de sus encuentros, cuenta que era fan de Erik, de quien ha confesado siempre le ha encantado su voz. Cuando Erick se cortó el cabello, dice que ya comenzaba a tener interés por él.

¿Dónde se conocieron Andrea Legarreta y Erik Rubín?

La historia de amor entre Erik Rubín y Andrea Legarreta comenzó en la mítica discoteca de Acapulco, el Baby O’, donde a varios famosos les gustaba frecuentar como Luis Miguel o Verónica Castro. Rafael Villafañe, dueño del centro nocturno, los presentó por primera vez y esa fue la mecha que prendió su amor.

¿Cómo fue la boda de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

La boda de Andrea Legarreta y Erik Rubín sucedió en Acapulco el 1 de abril del año 2000. Su mamá no estaba de acuerdo con su relación. Rubín le propuso matromonio en la develación de una placa de la obra Rent en la que participaba. “El día de mi boda es sin duda uno de los más felices de toda mi vida, añoraba casarme feliz y enamorada, me casé con el amor de mi vida”, confesó la presentadora.

¿Quiénes son las hijas de Erik Rubín y Andrea Legarreta?

Un momento difícil para ellos fue cuando perdieron su primer bebé al inicio de su matrimonio. Lograron sobreponerse a ese duro golpe y de nuevo intentaron convertirse en padres. Así fue como llegó su hija Mía Rubín Legarreta, quien nació el 22 de abril de 2005 en la Ciudad de México.

Al año de Mía, se embarazó de Nina Rubín Legarreta. Andrea también ha contado que a Nina, la más pequeña, la esperaba en febrero, pero nació antes porque se le rompió la fuente. Así que finalmente nació el 5 enero de 2007. Hoy en día, Mía y Nina tienen 17 y 16 años de edad.

El día a día en su matrimonio después de más de 20 años juntos

Hace un par de años con Yordi Rosado, Andrea confesó que todas las parejas pasan por momentos difíciles y que habían estado a punto de separarse. “De pronto será la costumbre, la comodidad, el ahorrar (…) me preguntaba qué es el amor, al día de hoy seguimos siendo prioridad en nuestras vidas y no me imagino estar sin él”.

Detalló que lo que no les gustaba a ambos era el tema del control en la pareja, pues aunque tenían una buena relación y había ausencias por las giras de Erik, había momentos que podían llegarse a molestar uno con el otro. También, recordó que había ocasiones que no le agradaba del ex Timbiriche su gusto por el alcohol.

¿Cuándo anunciaron su ruptura?

Ayer 22 de febrero, Andrea y Erik emitieron un comunicado para dar a conocer su separación. Señalaron que por el gran amor que se tienen, seguirán amándose desde otro sitio. “Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida”.