Andrea Torre reaparece tras vencer el cáncer:“soy sobreviviente a mucho orgullo”

Andrea Torre reaparece tras vencer el cáncer. Foto: Cuartoscuro

Andrea Torre reapareció luego de que, hace meses, fuera diagnosticada con cáncer de mamá. La actriz, que ganó popularidad con el personaje de la “Nena” en “Una familia de Diez”, reveló cómo fue el proceso de la enfermedad y las razones por las que decidió mantenerlo de manera privada.

“Pasé un año y medio bastante fuerte. Terminé en noviembre. Ya soy sobreviviente de cáncer de mama, a mucha honra, a mucho orgullo”

En una entrevista con el programa “HOY”, la actriz y esposa del productor Pedro Ortiz de Pinedo, detalló que el tumor que le encontraron era de 3 centímetros y que comenzó con quimioterapias antes de ser intervenida quirúrgicamente.

“El mío era un tumorcito de 3 centímetros. Lo que hicieron fue darme 18 quimioterapias para que se me hiciera lo más chiquito que fuera, tuve que entrar a operación, obviamente, para sacarme todo, pero no me tuvieron que quitar nada. A partir de ahí fueron otras 16 radioterapias”

Andrea Torre también reveló que, tras enfrentar el cáncer, ahora desea disfrutar de todo lo que previo a su enfermedad no prestaba atención.

“Quiero disfrutar de la vida. Quiero disfrutar de todo lo que no disfrutaba antes de (la enfermedad) creo que este tipo de cosas que te pasan te cambia la perspectiva de la vida. Aquí está Andrea Torre para seguir disfrutando de la vida, para trabajar y ser muy feliz”

¿Por qué la famosa no dijo que tenía cáncer de mama?

En su reaparición en televisión, Andrea Torre confesó que la incertidumbre, no saber lo que podría pasar, la llevó a pasar su proceso médico en privado. Deseando poder contar que había salido adelante y enviar un mensaje positivo a las mujeres.

“Dije qué me va a pasar, qué le va a pasar a cuerpo, qué le va a pasar a mi pelo, cómo me voy a sentir. La palabra cáncer es una palabra superfuerte y entonces es un cliché… Yo dije el día que yo salga victoriosa, lo quiero contar, para hacer más conciencia a las mujeres y que se puede llevar una enfermedad tan fuerte, con actitud positiva, seguir trabajando”

Después de vencer al cáncer, la actriz aún se mantiene en revisión médica, la cual durará hasta los próximos años.

“Tengo que ir cada tres meses durante dos años y luego cada 6 meses durante dos años”

Fue el pasado noviembre que Andrea Torre dio a conocer que había enfrentado una batalla contra el cáncer de mama.