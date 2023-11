“Mi marido me encontró una bolita”: Andrea Torre revela cómo supo que tenía cáncer de mama

Andrea Torre pudo vencer el cáncer con ayuda de su esposo. Foto: Cuartoscuro

La actriz Andrea Torre reveló su proceso para vencer al cáncer de mama, el cual hizo que se sometiera a 18 quimioterapias y una operación de senos.

Andrea Torre revela su lucha contra el cáncer de mama

En una transmisión en vivo, la actriz, quien es nuera de Jorge Ortiz de Pinedo, detalló que su esposo fue quien se dio cuenta que tenía una bolita en sus senos.

Ver más

“Hace dos años mi marido me encontró una bolita. Mi ginecólogo me revisó, me hizo estudios y me dijo que era una bolita de grasa. Hace un año mi esposo me la volvió a encontrar, pero más grande”, detalló la “Nena”, de la serie “Una familia de diez”.

Andrea Torre dijo que después de festejar su cumpleaños número 43, el ginecólogo, quien le pidió que se realizará una biopsia, le confesó que el resultado era cáncer de mama.

“Me mandaron a hacer una biopsia el viernes, el sábado era mi cumpleaños y el lunes tenía que grabar Una familia de diez. Me habló el doctor y me dijo que sí tenía cáncer”, reveló la actriz.

Asimismo, la esposa de Pedro Ortiz de Pinedo, quien es hijo del comediante, afirmó que, a pesar de la enfermedad, no iba a dejar de grabar la serie, ya que el “show tiene que continuar”.

“Ustedes saben, mi esposo es el productor de Una Familia de diez. La palabra cáncer es muy fuerte así solita. Nos abrazamos, lloré, pero dije ‘el show tiene que continuar’, y seguí grabando“, afirmó Andrea Torre.

Asimismo, la actriz, quien es amiga de Daniela Luján, expresó que estuvo a punto de perder sus pechos, pero que, gracias a un oncólogo, pudo seguir un tratamiento a base de quimioterapias.

¿Quién es Andrea Torre?

Andrea Torre Hütt es una actriz que nació el 6 de julio de 1979 en El Salvador. Es hermana de los también actores, José María Torre y Fátima Torre.

Ver más

Su carrera se inició en el programa “Ciber Kids”, del canal Discovery. Años más tarde, fue parte de telenovelas como “Agujetas de color de rosa”, “DKDA” y “El privilegio de amar”.

En 2007 obtuvo su papel más recordado hasta la fecha, el de la “Nena”, en la serie “Una familia de diez”, al lado de su suegro Jorge Ortiz de Pinedo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Andrea Torre está casada con el comediante, Pedro Ortiz de Pinedo, con quien tiene tres hijos: María, Luciana y Nicolás.