Terapeuta y amigos le prohíben a Andrés Calamaro hacer una serie biográfica

Andrés Calamaro regresa a México donde ofrecerá una serie de conciertos en CDMX, Puebla y Guadalajara; el músico aseguró que presentará un espectáculo lleno de muchas canciones y aclaró que no le gustaría tener una serie de televisión biográfica aunque sí ha fantaseado en cómo sería.

El músico argentino explicó que esta gira presenta un show con muchas canciones, entre 20 y 25 temas, que van prácticamente unidas una tras de otra, para armar un espectáculo que deje satisfechos a todos los fans.

Calamaro prefieren no tener una serie biográfica

En conferencia de prensa virtual, Andrés Calamaro fue cuestionado sobre si ya se le había acercado alguna productora para trabajar en una serie biográfica como la de su compatriota Fito Paez que ha sido un éxito en Netflix.

El cantautor argentino aseguró que “mis amigos, conocidos y terapeuta me prohíben hacer una serie (…) si hiciera una tendría que ser en animación, sin actores reales. Prefiero no tener una serie, pero no puedo evitar fantasear cómo sería la mía”, aseguró Calamaro.

El músico argentino comentó a medios mexicanos que desde sus inicios ha tenido influencias desde el jazz, el candombe y el rock en sí mismo y se describió como un bohemio del rock lleno de tantas influencias que no puede plasmar en sus discos y que con más de 40 años de carrera se reconoce como un músico accidental más que uno conceptual.

Al preguntarle sobre con cuáles libros o películas se siente identificado, el cantante de “Mil Horas” aseguró que no se considera un especialista en cine o literatura pero que se siente representado en la obra literaria Michelle Hollenbeck, el cine de Tarantino, y cintas como “Apocalipsis Ahora”.

La Inteligencia Artificial todavía no escribe buenas canciones

Calamaro aseguró que es usuario del chat GPT que trabaja con inteligencia artificial y que le hace preguntas, sin embargo, no ha conseguido que haga una buena letra para una canción.

“De momento no me impresiona mucho, espero ver en cinco años cómo evoluciona (…) no tengo nada a favor o encontra de la inteligencia artificial, supongo que será como todo, tendrá sus ventajas y desventajas, no preocupa demasiado”. Calamaro

Finalmente, el argentino aseguró que si en algún momento su trabajo se verá reemplazado por la IA lo tomará de la mejor manera.