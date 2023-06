¿Andrés García dejó fuera del testamento a sus hijos?: esto es lo que se sabe y lo impugnarán

Sí ya había sonado que a Andrés García le robó su hijastro, ahora la polémica sobre el testamento del actor cobró nueva fuerza porque al parecer no heredó a sus hijos. En el documento no aparecen los nombres de sus hijos Leonardo y Andrea y aunque algo le tocó a Andrés Jr, aseguran que su primogénito se quedó sin nada porque tanto la viuda, Margarita Portillo, como su hermana, Rosa García, ya pusieron a su nombre los terrenos que tenía como bienes.

Andrés García murió en abril de 2023. Sus hijos son Andrés Jr. y Leonardo, de su matrimonio con Sandra Vale, y Andrea, de su relación con Fernanda Ampudia. Dos meses después de su fallecimiento, dieron a conocer su testamento.

El testamento de Andrés García se leyó el pasado lunes 19 de junio en Acapulco, Guerrero, y de acuerdo con reportes en medios de comunicación, la repartición de sus bienes quedó de la siguiente manera:

A simple vista se puede apreciar que sus hijos Leonardo y Andrea no fueron considerados y tampoco Roberto Palazuelos, gran amigo del actor, de quien se decía, tenía posibilidades de heredar algo del protagonista de “Pedro Navajas”.

Además, fue Leonardo el que asistió junto con su madre Sandra Vale a la lectura del testamento y señaló que su hermano no pudo estar presente por compromisos de trabajo.

Y ahora se habla de una batalla legal porque Andrés García Jr. estaría en riesgo de no heredar nada y Roberto Palazuelos explicó cuál es la situación.

Roberto Palazuelos había expresado en un principio que estaba conforme porque se cumplió la última voluntad de Andrés García, en la que no aparecían los nombres de dos de sus hijos.

Pasó poco tiempo para que el actor y abogado cambiara de opinión y ahora dice que impugnarán el testamento porque al parecer tanto Rosa García como Margarita Portillo pusieron a su nombre todas las propiedades del fallecido histrión, antes de que se leyera el documento.

Palazuelos indicó que se enteró que la hermana de Andrés García le habló a su sobrino para notificarle que no heredará nada porque las propiedades ya están a nombre de ellas.

“Me habla Andresito muy afectado emocionalmente, (y me dice), ‘acabo de hablar con mi tía Rosita ahorita y me dice, no mijito, te dejó el 25% de nada porque ya todos los terrenos están a nombre mío y de mi socia Margarita’. Así se lo dijo, groseramente, increíble, ¿no?”

Roberto Palazuelos