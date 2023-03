“Va perdiendo peso poco a poco”: esposa de Andrés García revela estado de salud del actor

La salud de Andrés García parece no mejorar, pues el veterano actor baja de peso día con día, y se encuentra delicado pero estable, según lo dado a conocer por su esposa Margarita Portillo.

“Está delicado porque es algo de lo que no se va a curar. Está estable en cuanto a más controlada la cirrosis, va perdiendo peso poco a poco. No pierde el apetito, pide todo lo que se le antoja”.

De acuerdo con la entrevista que Margarita Portillo concedió a Gustavo Adolfo Infante, el actor, que arremetió contra su hijo Leonardo García, pasa los días en cama y en silla de ruedas, pues, por indicaciones médicas, no puede salir.

La mujer que se convirtió en heredera de Andrés García, luego del desencuentro entre el actor y Roberto Palazuelos, dijo que el famoso se encuentra consciente de su situación y ha logrado estar desintoxicado luego de padecer una sobredosis de cocaína.

“Pasa el tiempo en camita y con la silla de ruedas sale a tomar el sol. No puede moverse por instrucciones médicas, no puede salir. Ahorita está más consciente de su situación, está desintoxicado y eso lo hace estar consciente de su situación”.

Portillo afirmó que, por momentos, el ánimo de Andrés García, quien dijo podría estar viviendo los últimos días, decae al grado de confesar que es el tiempo más difícil que tiene que enfrentar.

“A veces me dice que es el tiempo más difícil de su vida, lo cual me parte el corazón. Yo trato de animarlo y anclarlo aquí. Él hace planes de vida. A veces me dice que soy su ángel, si está enojado, me dice otras cosas”.

De acuerdo con Portillo, cuyo hijo habría estafado a Andrés García, confesó que, para ella, como su esposa, es complicado ver a uno de los actores más queridos de la pantalla chica con complicaciones de salud.

“Para mí es muy doloroso, muy difícil. A mí siempre me decía ‘aquí vamos, nena, hombro, con hombro’ y entonces ahora me dice lo mismo, porque me la paso acostada con él. Es muy difícil, pero lo que me da fuerza es la alegría que me da tenerlo aquí cuando está bien. Ya estamos en marzo, había gente que lo estaba enterrando en noviembre”.

Margarita Portillo.