Andrés García habría sido llevado en camilla al notario para un tema del testamento

La polémica de Andrés García no para y luego de que el actor anunciara que había cambiado su testamento para sacar a Roberto Palazuelos, después de que el “Diamante Negro” supuestamente amenazara al famoso, ahora un extrabajador cercano a García afirmó que el veterano protagonista fue llevado al notario en camilla.

En una entrevista para el programa De primera mano, Fernando Nolasco, exasistente de Andrés López Portillo, hijastro de Andrés García, reveló que el actor acudió al notario para hacer un cambio en sus propiedades, y destacó que “sí estaba mal”.

El exasistente del hijo de Margarita Portillo, esposa de Andrés García, afirmó, previamente, que el hijastro del actor habría vendido las propiedades del famoso en varios millones pesos, algunos de los cuales él transportó.

Sin embargo, el dinero por la supuesta venta de las propiedades no le habría llegado a Andrés García, según el famoso confesó a su hijo Leonardo García antes de que el actor arremetiera contra él, desconociéndolo como su familia.

“Él me dijo que Andrés López Portillo ya había vendido el castillo… Voy a visitarlo y me dice ‘cómo ves que Andrés vendió el castillo y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero… y solo me dio un jeep y un millón de pesos’ (está valuado) en unos 60 millones de pesos, aproximadamente”.

Leonardo García.