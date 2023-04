¿Quiénes son los hijos de Andrés García y a qué se dedican?

Andrés García fue uno de los famosos cuya galanura conquistó a varias mujeres que se enamoraron de él; sin embargo, aunque la lista de amores del famoso es extensa, sólo con dos mujeres tuvo hijos y Unotv.com te dice quiénes son los descendientes del famoso y a qué se dedican.

El actor que protagonizó la cinta “Pedro Navaja”, uno de los mayores éxitos de su carrera, tuvo tres hijos: Andrés, Leonardo y Andrea, los primeros con Sandra Vale, mientras que la única mujer fue procreada con Fernanda Ampudia.

Uno de los hijos que el famoso actor, que sufrió una caída, tuvo con Sandra Vale es Andrés García Jr., un joven que, al igual que su padre, buscó un camino en la actuación; sin embargo, no logró la misma notoriedad que su papá pese a los proyectos en los que participó.

A través de redes sociales, se han compartido algunas imágenes del hijo del ídolo de la década de los 70 y 80.

Otro de los guapos hijos de Andrés García es Leonardo García, quien guarda gran parecido con su famoso progenitor. Al igual que su hermano, Leonardo también buscó una carrera en la actuación, logrando algunos protagónicos de telenovelas como “Perla”, “Los Rey” y “Tanto amor“, entre otros.

Leonardo, quien junto con sus hermanos no fue nombrado como máximo heredero de los bienes de su padre, es muy activo en redes sociales, en donde comparte cómo pasa el tiempo de descanso y algunos otros proyectos que tiene.

La única hija de Andrés García es Andrea García, de quien el famoso actor ha declarado dudar de su paternidad. Al igual que sus hermanos y su padre, Andrea inició una carrera en el espectáculo.

Sin embargo, desde hace algunos años, se alejó tanto de los reflectores mexicanos como de su padre, quien desconoce su paradero. Uno de los últimos proyectos en donde se vio a Andrea García en la pantalla fue en el reality show “Rica, famosa, latina”.

Aunque sólo los tres herederos de Andrés García son sus hijos biológicos, el famoso reveló que tiene más hijos, a quienes adoptó cuando tenía alguna relación amorosa con las madres.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló que a Andrés, Leonardo y Andrea les practicó una prueba de ADN para confirmar su paternidad.

“Andresito, Leonardo, Michel, Andrea y una que me salió hace poco, que no sabía que estaba, ni te digo el nombre porque no me acuerdo, apareció hace como tres años… De los otros sí (me hice examen de ADN)”.

Andrés García