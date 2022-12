¡Regresa la polémica! Andrés García va contra la madre de sus hijos: la acusa de darles drogas; pide lo dejen morir en paz

Andrés García volvió a arremeter contra su hijo Leonardo García y, esta vez, también contra la madre del actor, Sandra Vale, con quien el famoso mantuvo una relación sentimental hace varios años, y a quien acusó de darles drogas a sus hijos: Andrés Jr y Leonardo.

“Las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy: su mamá. Ella es la que le proporciona las drogas, ésa es la verdad. Y no hay más vuelta que darle”.

A través de un video que compartió en su canal de YouTube, el veterano actor que conquistó a los televidentes con varios proyectos de cine, teatro y televisión, descartó que Margarita Portillo, su esposa, tenga algo que ver con el tema de sustancias prohibidas luego de haber tenido una sobredosis dando positivo a cocaína.

“A mí no me tiene que proporcionar droga nadie, porque si yo necesito droga, la consigo yo… Vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con las drogas, ni Andrés López Portillo, tampoco”.

Sobre su cama, y visiblemente cansado, García aclaró que el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, no ha tomado ni sus propiedades ni su dinero, como Leonardo García y un supuesto colaborador de López Portillo aseguraron en una entrevista.

Al final de su video, García afirmó que su hijo Leonardo García, a quien hace unas semanas desconoció, no tienen ningún tipo de credibilidad y hasta destacó que lo que buscan es quedarse con la herencia, aunque, según ha dado a conocer, no son parte de su testamento, en donde sí figuraría Margarita Portillo.

“Esa gente no tiene ninguna credibilidad. Tan poca ma… tienen que yo ando muy enfermo y no me dejan ni morir en paz. De ese tamaño de poca ma… tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia”.

Andrés García