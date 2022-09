“Viviendo los últimos días de Andrés García”: el actor afirma sentirse “muy enfermo”

Andrés García enfrenta, nuevamente, problemas de salud, por lo que el veterano actor considera que puede estar cerca de morir, pensamiento que permanece en su mente desde hace unos meses, cuando tuvo que ser ingresado de urgencia al hospital.

En un video de YouTube, el famoso que rompió relaciones con Roberto Palazuelos, a quien, incluso, retó a un duelo a balazos, se mostró desde una cama de hospital en donde explicó a qué procedimiento sería sometido.

En la grabación, García, quien sacó al “Diamante negro” de su testamento, luego de haberlo nombrado como máximo heredero, mandó un mensaje a sus seguidores sobre la cirrosis hepática que le fue diagnosticada.

“A los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable… por su bien, no les diría que no tomen, yo me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días se toman una tres veces a la semana, en lugar de cinco tómense tres y, créanme se van a evitar muchos problemas. Se los pasó como un buen consejo”.

Andrés García, actor