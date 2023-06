“De repente estoy viva otra vez”: el mensaje que Talina Fernández pidió revelar después de su muerte

El productor de televisión Andrés Tovar cumplió uno de los últimos deseos de Talina Fernández y reveló un video que ella misma le pidió que hiciera público después de su muerte. La conductora falleció este miércoles 28 de junio a los 78 años.

En la grabación, Talina Fernández da un mensaje de agradecimiento. La conductora conocida como la “Dama del buen decir” habla de cómo le cambió la vida cuando se le presentó una oportunidad para regresar a la televisión cuando ella consideraba que de su trayectoria ya estaba todo dicho.

La familia de Talina Fernández la despidió con un funeral en su casa y de acuerdo con uno de sus hijos, sus cenizas serán llevadas a Acapulco. En memoria de la conductora, el productor de TV y esposo de la cantante Maite Perroni, Andrés Tovar, publicó un emotivo video que la madre de la actriz Mariana Levy le pidió revelar después de su muerte.

El video fue grabado en la Navidad del 2020, año en que la también locutora regresó a la pantalla chica, un paso que consideró importante en su vida. De acuerdo con Tovar, Talina le pidió hacerlo público una vez que hubiera trascendido y en sus palabras agradece por haber sido invitada al programa “Sale el sol”, en donde fue acogida por un grupo de jóvenes.

“Termino este año con una alegría nueva en mi corazón, cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda nada más que hacer, aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo ya muy hecho de mucho tiempo y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir, me acogen en sus casas, en sus vidas, no tengo nada más que agradecimiento”

Expresa Talina Fernández