Andrew Garfield aparece en comprometedora foto con un hombre: ¿es real?

La controversial foto de Andrew Garfield en Italia | Foto: AFP

Andrew Garfield, actor de Spiderman: No Way Home y tick, tick… BOOM!, apareció en una fotografía que causó revuelo al estar inclinado frente a un hombre. Sin embargo, en redes sociales se ha cuestionado la legitimidad de la imagen supuestamente captada durante las vacaciones del histrión en Italia.

La presunta imagen de Andrew Garfield

A través de la red social X, la cuenta oficial del portal de entretenimiento Pop Base compartió una fotografía tomada a la distancia. En ella se puede ver a Andrew Garfield en un yate con al menos tres hombres, quienes se presumen son sus amigos.

Sin embargo, el motivo por el que la imagen se hizo viral es porque el actor nominado al Oscar está inclinado dándole la espalda a uno de los presentes.

Los usuarios y seguidores del actor especularon sobre el contexto de la foto, reconociendo que “ese ángulo” no lo beneficia. “¿Qué está haciendo?”, “esta fotografía lo va a perseguir toda la vida”, “¿Qué clase de vacaciones son éstas?”, “Tal vez sólo yo estoy viendo mal” y “¿Le están dando un masaje?” son algunos de los comentarios de los internautas.

Hasta el momento, Andrew Garfield no ha emitido declaraciones al respecto ni ha confirmado la veracidad de las imágenes, aunque medios como Just Jared han confirmado que se encontraba de vacaciones en un yate en el Mar Tirreno frente a la costa de Positano, Italia.

¿Es real la imagen del actor?

Debido a la viralidad de la supuesta imagen del intérprete de Hollywood, la plataforma X (antes llamada Twitter) publicó un mensaje de contexto aclarando que no se ha podido confirmar la veracidad de la fotografía.

“Esta imagen claramente intenta representar a Andrew Garfield de una manera inapropiada, lo que claramente es una sátira, pero esta imagen no es real. Incluso una búsqueda de Google de imagen inversa no presentó resultados. Innumerables fotografías de él están documentadas en esta festividad, pero no esta”. X

Es un hecho que Andrew Garfield está de vacaciones, pues existen otras fotos confirmadas. En algunas de ellas se puede apreciar cómo sale del mar después de nadar.

La imagen no confirmada provocó que se especulara sobre la orientación sexual del protagonista de Hasta el último hombre. En 2017, fue cuestionado al respecto y no descartó que alguna vez se enamorará de alguien de su mismo género, aunque no se reconoció como homosexual.

“Por lo que sé, no soy un hombre gay. Quizás me doy cuenta más tarde de que sí lo soy, lo que sería maravilloso –estoy seguro– y así conseguiría explorar esa parte del jardín”, remató Andrew Garfield.