Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, se volvió viral tras ser captado en un video durante un concierto de Coldplay en Foxborough, Massachusetts, junto a su compañera Kristin Cabot, directora de personal de la misma empresa.

El momento ocurrió durante la dinámica de la “Kiss Cam”, donde ambos aparecieron abrazados y bailando suavemente. Al notar que estaban en pantalla, Kristin se cubrió el rostro y Andy intentó alejarse, pero ya era demasiado tarde: el clip fue grabado por asistentes al evento y difundido rápidamente en redes sociales.

Ante la ola de comentarios y críticas, Andy Byron publicó un comunicado oficial el 17 de julio de 2025. En el documento, compartido por el periodista Peter Enis de CBS News, el CEO aceptó su responsabilidad y ofreció disculpas públicas.

También dirigió sus palabras a su esposa, su familia y al equipo de la empresa:

El directivo aseguró que está tomando tiempo para reflexionar, asumir su responsabilidad y definir sus próximos pasos tanto personales como profesionales.

Pidió respeto a su privacidad mientras atraviesa este proceso.

En el mismo comunicado, Byron expresó su molestia por la difusión del video sin su consentimiento:

El CEO finalizó citando una parte de la canción “Fix You” de Coldplay:

“Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you.”