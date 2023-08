Guerra entre madre e hija: Viuda de José José acusa a su yerno de intentar golpearla; Marysol Sosa lo niega

Anel Noreña y Marysol Sosa. Fotos: Instagram/marysol_sosa- Cuartoscuro

La guerra de acusaciones entre la viuda y la hija del “Príncipe de la canción”, José José, no paran, luego de que Anel Noreña confesara que su yerno estuvo a punto de golpearla. Marysol Sosa salió al quite para defenderlo y mencionar que a su madre no le permite difamaciones y ataques, pues “no somos personas violentas, ni promovemos ni aplaudimos la violencia”.

Anel Noreña, dio una entrevista reciente en la cual señaló que su yerno Javier casi la golpea durante una reunión familiar, debido a un comentario que hizo y acusó que su hija Marysol Sosa quiere usar el nombre de su padre, José José, pero como es un producto comercial, fue muy enfática en declarar que tiene que pasar por su aprobación.

“Es una tontería pero así fue por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció y entonces se me echaron los dos encima pero en una forma que yo pensé que él me iba a dar un ‘moquete’, se me vino encima auténticamente”. Anel Noreña, viuda de José José

“Es algo que tu papá me dejó, hay una oficina que se encargo de eso, nada que no me deja, no me vas a hacer a un lado, nació de mí y su papá, no tiene ni 5 minutos para hablarme y saber oye ‘cómo estás'”. Anel Noreña, viuda de José José

Anel Noreña también aseguró que tanto Marysol Sosa como su yerno no le permiten ver a sus nietos desde hace dos años por el distaciamiento familiar y pidió que el día que quieran en su casa “está la puerta abierta siempre que quieran venir”.

A lo dicho por su madre, Marysol Sosa, aclaró en un comunicado que ella conoce las “verdaderas razones” de la distancia entre ambas, que vienen de tiempo atrás, e incluso desde antes de que se casara, y afirmó que las acusaciones que hizo son “muy delicadas”.

“Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo en familia. No somos personas violentas, ni promovemos ni aplaudimos la violencia”. Marysol Sosa, hija de José José

La hija de José José además afirmó que a su madre la respeta, pero no puede permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia su esposo y su persona porque ella no se presta a escándalos y “mucho menos basados en mentiras“.

Esta guerra de declaraciones, ocasionó que en redes sociales los cibernautas opinaran y se pusieran a favor o en contra del deseo de Marysol para usar el nombre de su padre o para mencionar que los pleitos entre familia no se hacen públicos y la ropa sucia se lava en casa.