¿Harán “las paces”? Anette Cuburu opina respecto a posible tregua con Andrea Legarreta

Anette Cuburu es una conductora de TV. Foto: Cuartoscuro

Luego de la polémica desatada por las acusaciones de Anette Cuburu contra Andrea Legarreta, la rubia conductora no descartó hacer las paces con la presentadora de Hoy. Legarreta se había defendido de los ataques, afirmando que su rival “vive odiando a la persona equivocada”.

“Nunca hay que decir nunca. La verdad, yo no soy una persona de mal”.

En un encuentro con varios medios, la exconductora de Venga la Alegría, que acusó a Legarreta de lastimar a sus hijos y terminar con su matrimonio, enfatizó que, si bien no es una “persona de mal”, defenderá a sus hijos.

“Siempre voy a defender a mis hijos ante quien sea y lo puse en el comunicado. Yo creo que cuando se da un comunicado es para cerrar el tema. Y ya, que lo arregle quien lo tenga, que arreglar”.

Al ser cuestionada sobre la reacción que tuvo Erik Rubín en medio de la polémica entre Anette Cuburu y la madre de sus hijas, la conductora negó tener un conflicto con el cantante. De hecho, lo felicitó por defender a Andrea Legarreta.

“A Erik lo adoró, Erik me cae perfecto, me parece un caballero. Hizo lo correcto, que es lo que deberían de hacer otros: salir a dar un comunicado, defendiendo a la mamá de sus hijos. Lo felicito y yo no tengo nada contra Erik Rubín, más que la admiración que le tengo como artista”.

Por otra parte, durante su paso por el programa de “Chismorreo”, de Multimedios, fue cuestionada sobre si, en algún momento, saludaría a Andrea Legarreta en caso de encontrarla de frente.

“Yo soy una persona muy educada. A mí me educaron desde muy chiquita a saludar a la gente y buenas tardes, y buenos días. Siempre lo hago, y mucha gente ni me contesta, o sí me contesta, o gente que durmió en mi casa, que viajó conmigo, que comió conmigo ni siquiera me voltea a ver. Y no me hace ni más ni menos”.