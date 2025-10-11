GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 22. Foto: CUARTOSCURO

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 22 rodeada de todos sus seres queridos, como familiares, su esposo Christian Nodal, quien llevó a su chef para que todos se deleitaran con un banquete que tuvo con estrella, un asado.

Pero no fue todo, pues también hubo un invitado muy muy especial, “Gordo”, un perrito pug de pelaje oscuro, que es otro miembro de la familia, y quien a través de su propia cuenta en Instagram, también publicó parte del festejo.

Fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar

El código de vestimenta para que Ángela Aguilar celebrara su cumpleaños 22 era que todos los invitamos, incluyendo ella, se vistieran de color blanco. Eso se completó con una sede junto al mar, palmeras y alberca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Ángela Aguilar vuelve a los escenarios gracias a una mariposa]

Dedicatorias especiales a través de Instagram

Ángela llegó a las 22 primaveras el pasado miércoles 8 de octubre, y como era de esperarse, las felicitaciones no pararon, comenzando por su papá Pepe Aguilar, quien le recordó la increíble luz que tiene como persona, así como todo el amor que le tiene como padre:

“Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo.” Pepe Aguilar

El papá de Ángela también destacó el hermoso atardecer que ocurrió el día del festejo:

[TE PODRÍA INTERESAR: Christian Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar días después de terminar con Cazzu]

Otro que no podía faltar en las felicitaciones era su hermano Leonardo, quien compartió un video muy especial con ella:

“Gordo” no podía faltar, lo cual ocurrió con una gran postal con él, Ángela y Nodal:

De hecho, “Gordo” publicó una foto con Ángela el mero día de su cumpleaños, mientras ella lo cargaba con una enorme sonrisa:

Chef de lujo para la cumpleañera

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 22 teniendo como invitado especial a Antonio Amavizca, quien es el chef personal de Christian Nodal. Él se encargó del banquete, el cual tuvo como eje principal un increíble asado, digno para chuparse los dedos.