Ángela Aguilar confiesa que vive con miedo y escribir la ha salvado

GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar fue reconocida en los Musa Awards 2025. Foto: GettyImages

Ángela Aguilar fue galardonada en la edición 2025 de los Musa Awards, ceremonia que se realizó en Miami, donde aseguró que vive con miedo y componer la ha salvado.

La cantante del regional mexicano dijo lo anterior durante su discurso de aceptación en la ceremonia donde se reconoció a figuras latinoamericanas influyentes de la historia.

Así fue el discurso de Ángela Aguilar al ser galardonada

Ángela Aguilar recibió un reconocimiento otorgado por el Salón de la Fama de Compositores Latinos, destacando su papel en la música regional mexicana, así como si influencia entre nuevas generaciones de fans.

Durante su discurso de aceptación señalando que tiene miedo, que en “este punto de mi vida estar en cuarto lleno de gente me da mucho miedo”.

“Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida estar en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo”. Ángela Aguilar, cantante

También aseguró que escribir canciones ha sido su manera de entender lo que vive “incluso cuando las palabras ya no me hacen sentido. Cuando escribo siento que me salva”.

“Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento. Por eso también agradezco lo que representa que es la oportunidad de transferir el dolor al arte”, expresó la cantante.

Ángela Aguilar pide sororidad entre mujeres

La cantante de regional y esposa de Christian Nodal lanzó un mensaje de sororidad entre mujeres donde pidió apoyarse y que cada error pesa el triple.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos que me han apoyado en este tiempo tan difícil. Esto no solo es por nosotras, es por las que llegaron antes como Elena Casals y por las que llegarán después.” Ángela Aguilar, cantante

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

El discurso de Ángela Aguilar dividió opiniones donde algunos aseguraron que el premio fue comprado y que inclusive le tiró una indirecta a Cazzu, quien se presentó en el Auditorio Nacional y mantiene un pleito con Nodal por la manutención de su hija Inti.