Ángela Aguilar estrena su nueva canción “El equivocado”: de qué trata y qué dice la letra

Ángela Aguilar lanza su nuevo sencillo. Foto: David Suárez

Ángela Aguilar vuelve a sorprender con el lanzamiento de “El Equivocado”, su nuevo sencillo que no solo adelanta lo que será su próximo álbum “Nadie Se Va Como Llegó”, sino que también marca una etapa de transformación artística y personal en su carrera.

¿De qué trata “El equivocado” de Ángela Aguilar?

“El Equivocado” de Ángela Aguilar es una respuesta a las críticas que ha sufrido por su relación con su esposo, Christian Nodal.

“Está bien si me creen pero si no también”, es como la cantante comienza esta canción, mientras dice que las personas señalan que están con “el equivocado”, pero ella responde diciendo que: “el equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones, estando en sus brazos me siento segura”.

El video de la canción mustra a Ángela y a su esposo, el también cantante, Christan Nodal mientras disfrutan de un tiempo juntos en un yate.

La pareja aparece muy cariñosa y divertida en una moto acuática, nadando, tomando el sol y disfrutando de un romántico atardecer.

La canción, cargada de emoción y fuerza, llega acompañada de un video dirigido por la propia Ángela, donde se plasma una visión íntima y profundamente mexicana.

El tema está compuesto por Omar Robles y transmite un mensaje de autenticidad, esperanza y habla de aquellos caminos que, aunque parezcan incorrectos para algunos, resultan ser perfectos para quienes se atreven a recorrerlos.

La propia Ángela describe el proceso como uno de los más especiales de su carrera y lo define como un tributo a quienes han creído en su evolución.

“A veces la música logra decir cosas que las palabras no alcanzan, y esta canción es para todos los que han creído en mí, en mis decisiones y en este camino que estoy construyendo”, expresó Ángela en un comunicado.

Esta nueva etapa muestra a una Ángela más madura, que por primera vez asume el rol de productora ejecutiva y lidera un proyecto donde predominan las voces femeninas mexicanas. El disco combinará géneros como cumbia, pop, tumbado y, por supuesto, mariachi, honrando su herencia musical y explorando nuevas direcciones.

Con solo 21 años, Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del regional mexicano, rompiendo barreras de género en la industria y ganando múltiples reconocimientos internacionales.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Ángela Aguilar “Nadie Se Va Como Llegó”?

“El Equivocado” es el segundo adelanto de “Nadie Se Va Como Llegó”, álbum que se estrenará el próximo 22 de mayo bajo el sello Machin Records. El primer sencillo homónimo ya conquistó el #1 en las listas de música mexicana, consolidando la conexión de Ángela con sus raíces y su influencia creciente en la escena latina.

Como parte de la promoción de este proyecto, Ángela Aguilar se presentará el 15 y 16 de agosto en el icónico Hollywood Bowl junto al director Gustavo Dudamel, acompañada de su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, en un espectáculo que celebrará el legado musical de los Aguilar.

Letra de “El equivocado” de Ángela Aguilar