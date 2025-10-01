GENERANDO AUDIO...

Mickey Hair fue cercano a la cantante Ángela Aguilar. FOTO: AFP

La cantante Ángela Aguilar dedicó un sentido mensaje al estilista Miguel Ángel de la Mora, más conocido como “Mickey Hair”, luego de su homicidio el pasado 29 de septiembre a las afueras de su salón de belleza en la colonia Polanco y que las autoridades capitalinas siguen investigando.

El pasado 8 de abril de 2025, Mickey Hair compartió unas imágenes y un clip corto donde mostró el resultado de su trabajo en el cabello de Ángela Aguilar, quien mostró un cabello castaño, lacio y largo.

Ángela Aguilar lamenta la partida de Miguel Ángel de la Mora

La esposa de Christian Nodal dio a conocer la cercanía que tenía con el estilista de famosas con un sentido mensaje en sus historias de Instagram.

“Que duro aceptar que ya no estas, Mickey. Contigo nunca fue solo el peinado”. angela_aguilar_, instagram

FOTO: Captura angela_aguilar_, Instagram

Recordó que Mickey fue un apoyo en su vida en un momento difícil.

“Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste más seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí, incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”. angela_aguilar_, instagram

“Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, concluyó en su mensaje.

¿Qué se sabe de Mickey Hair y el momento en el que fue asesinado?

Mickey Hair fue un destacado estilista que tenía un salón de belleza en Polanco, entre las calles Moliere y Presidente Masaryk, mismo lugar donde perdió la vida a manos de unos sicarios en motocicleta. Su estilo y su trabajo le trajo a personalidades del mundo del espectáculo como Kenia Os, Natasha Dupeyrón, María Fernanda Beltrán Figueroa, Regina Peredo Gutiérrez y Ángela Aguilar.

Se cree que Miguel Ángel pudo haber sido asechado por sus agresores la noche del pasado lunes 29 de septiembre.

Los sicarios en motocicleta le dispararon en diversas ocasiones y huyeron del lugar, dejando el cuerpo sin vida de Mickey Hair de 28 años.

No se reportan detenidos por el homicidio hasta el momento y se desconocen las causas del asesinato.

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea calificó de lamentable lo ocurrido en el negocio en su demarcación. Confirmó que los informes señalan que se trató de un ataque directo en contra del joven y que no tiene que ver con un robo o un cobro de piso.

En las investigaciones colaboran la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para esclarecer el homicidio del joven estilista.