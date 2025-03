GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal en julio de 2024. Foto: AFP

Vaya revuelo el que desató Cazzu con el estreno de su canción “Con Otra”, tema que ha sido interpretado como un mensaje hacia Ángela Aguilar, la esposa de su ex Christian Nodal. Horas después, la cantante mexicana presumió música nueva y al parecer ya tiene una respuesta para la argentina.

“Porque este amor no lo voy a esconder”, es lo que se escucha decir a Ángela Aguilar en la que sería una de sus nuevas canciones y perfilaría a convertirse en la respuesta a la polémica con Cazzu.

¿Ángela Aguilar responde a Cazzu con nueva canción?

En el estreno del tema de Cazzu, Ángela y Christian Nodal estuvieron activos en redes sociales. Más tarde, la hija de Pepe Aguilar compartió en sus historias de Instagram un adelanto de su música nueva. Llamó la atención la que sería la referencia a su romance con el sonorense.

Esto dice Ángela Aguilar sobre el amor que no va a esconder:

“Está bien si me creen pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quien, porque este amor no lo voy a esconder”

En las historias, la cantante acompañó su publicación con videos en los que muestra el cielo y las estrellas. Deja ver el lugar en el que se encuentra y el que parece ser un paseo nocturno.

Ángela liberó más pedacitos de sus nuevos temas, con el que inicia es en el que expresa su sentir a los señalamientos de los que ha sido objeto desde su relación con Christian.

“Música nueva muy pronto”

Escribió Ángela Aguilar en su publicación

La controversia de Ángela Aguilar, Cazzu y Christian Nodal parece no parar. Si bien, la trapera dio su versión hace tiempo del que se ha planteado como un trío amoroso, ahora la canción “Con Otra” encendió un nuevo debate en el que usuarios de redes sociales coinciden que se trata de una tiradera en contra de la intérprete de “Dime cómo quieres”.

