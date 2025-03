Es maravilloso: Ángela Aguilar revela secretos de su matrimonio con Nodal

GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar habló sobre su vida de casada. Foto: AFP/Archivo

Durante la entrega de premios “Billboard Women in Music 2025”, que se realizó el día de ayer en Inglewood, California, Ángela Aguilar concedió una entrevista en la que se sinceró sobre su matrimonio con Christian Nodal, una relación que nació en medio de la polémica, y hasta el día de hoy se sigue hablando de ella.

Ángela Aguilar se sincera sobre su matrimonio con Christian Nodal

La hija de Pepe Aguilar comentó para la revista People que su marido es una persona que la apoya en todo momento, tanto en lo profesional como en lo personal. También confesó que Christian es su “fan número uno”.

“Es increíble, ¿sabes? (Christian) me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo, es mi fan número uno, nos tenemos el uno al otro todo el tiempo, simplemente es increíble estar junto a alguien que me apoya tanto”, declaró la cantante.

Aunque se especula mucho sobre la situación sentimental de la joven pareja, estas declaraciones parecen ser muestra de que hay un sincero cariño entre ambos, además de un respeto y admiración en su carrera musical.

Ángela Aguilar recibe reconocimiento durante “Billboard Women in Music 2025”

Durante la premiación Ángela Aguilar recibió el “Breakthrough Award”. La cantante expresó que se siente honrada con este reconocimiento hacia su carrera, especialmente “porque este año casi me rompe”.

“He tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas, y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy, sigo cantando, sigo de pie.

