Ángela Aguilar, al parecer, ya tiene pareja, pues se revelaron unas fotografías en las que aparece besando a un hombre. Se trata de René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau.

En el pasado, Ángela Aguilar había señalado que tenía un admirador que previo a sus conciertos le regalaba flores en el hotel donde se hospedaba.

Por lo que, ante dichas imágenes filtradas, los fans recordaron un video en el que le preguntan a Gussy si andaría con Ángela Aguilar; sin embargo, lo negó completamente.

A través de una entrevista realizada en Estados Unidos, se le preguntó sobre si existe una relación entre él y la hija de Pepe Aguilar, a lo que el cantante respondió:

Gussy Lau, quien ha trabajado con el equipo de Pepe Aguilar desde el 2021, indicó que las fotos filtradas en redes sociales fueron publicadas por una persona cercana a él, pues afirmó que quisieron mantener su relación privada.

Además, afirmó que también quiso aclarar el tema debido a que le han llegado mensajes de insulto en contra de él y Ángela Aguilar por la diferencia de edad que existe entre ambos.

“No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella, no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, indicó.