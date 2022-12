Ángela Aguilar se dice “25% argentina” y la critican en redes; Pepe Aguilar sale al quite por su hija

Ángela Aguilar se dice “25% argentina” y la critican en redes. Foto: Cuartoscuro

Ángela Aguilar parece que cayó de la gracia de algunos de sus seguidores luego de que celebrara el triunfo de la Selección de Argentina en el mundial de Qatar 2022. Y es que la hija de Pepe Aguilar afirmó ser 25% argentina, causando la molestia de los cibernautas, quienes, incluso, consideraron que lucra con la cultura mexicana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar compartió una serie de fotografías en donde se le ve usando un pans azul cielo con blanco, a bordo de un avión privado, mismas que acompañó con un mensaje en el que afirmó: “todos somos más celestes que el cielo”.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender: 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy, todos somos más celestes que el cielo”. Ángela Aguilar.

Ver más

Y aunque la guapa integrante de la dinastía Aguilar suele recibir el cariño y apoyo incondicional de los usuarios de redes sociales, en esta ocasión la joven sufrió fuertes críticas por parte de los cibernautas, quienes hasta le pidieron que deje de dar conciertos en México y se vaya a Argentina.

“25% argentina, 75% inventada”, “Lo único que estoy seguro es que no eres mexicana”, “Entonces deja de lucrar con México y vete para allá”, “Que se vaya a cantarle a los argentinos a ver si la quieren”, “¿Ridículo del año?”, “Aaah, pero en sus conciertos hay nopales y cactus, a la “mexicana”. Cuánta ridiculez”, “Ya caíste mal. Un admirador menos”, son parte de los mensajes que Ángela Aguilar recibió por parte de los usuarios de redes sociales

Pepe Aguilar vs cibernautas por Ángela Aguilar

Pero la publicación de la famosa, que a su corta edad ha logrado varios éxitos, no fue lo único que llamó la atención, pues ante las críticas que recibió, Pepe Aguilar, su papá, salió en defensa de la intérprete de “En realidad”.

El cantante de “Por mujeres como tú”, tema que, dijo, dedicó a su esposa, se tomó el tiempo de responderles a los críticos de su hija, desatando más la molestia de los cibernautas, quienes también se le fueron en contra.

“Y tú una envidiosa……(muchos puntos)”, fue la respuesta que Pepe Aguilar le dio a una usuaria, quien afirmó que la nieta de la fallecida Flor Silvestre era “gringa”.

Además, el famoso, que reaccionó a la polémica de su hija tras la filtración de las fotos con su supuesto novio, también le contestó al usuario que afirmó ser un admirador menos para Ángela Aguilar.

“Pues mira, si admiras a un artista por sus posts en Instagram… estás (estamos) en serios problemas”. Pepe Aguilar.

Por su parte, los usuarios de redes sociales arremetieron contra el famoso por sus contestaciones en la popular plataforma digital.

“Tú, un naco por ponerte así con una mujer. No dijo nada malo, pero si te cala, muy tu problema. Espero me respondas a mí también”, “Aprenda a lidiar con la fama, señor. Si no le gusta, no hagan públicas sus páginas oficiales”, “Ya quítenle el cel a Pepito… No está soportando”, es parte de lo que se puede leer.