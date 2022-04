Me siento defraudada y vulnerable: Ángela Aguilar sube video

Ángela Aguilar se dice defraudada y vulnerable tras filtración de fotos con su novio. Foto: Cuartoscuro

Ángela Aguilar rompió el silencio luego de que se filtraran fotografías en donde se ve besando a René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, quien confirmó un noviazgo con la heredera de Pepe Aguilar.

“Me siento triste, defraudada… me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”. Ángela Aguilar

Sin dar nombres, la famosa nieta de Flor Silvestre afirmó que se encuentra dolida por haber sido víctima de una traición por parte de una persona en la que, dijo, no debió confiar, así como de la invasión a su privacidad.

“Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto… Esto es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de poder escoger, que anuncio, que no anuncio, que digo, que no digo, que saco, que no saco, porque yo creo que me merezco esa opción”. Ángela Aguilar

En el video, la intérprete de “Ahí donde me ven” y “Mi sangre en tu cuerpo”, entre otros, lamentó la divulgación de las imágenes, pues destacó que han afectado su carrera.

“Esto es algo que ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga. Qué cara le puedo dar a mi familia”.

Ver más

Mi apellido no se merece esto: Ángela

La hija de Pepe Aguilar destacó que ni ella ni su famosa familia se merecen la situación por la que pasan tras la divulgación de las imágenes con las que se confirmaría su relación amorosa.

“Tengo que tomarme un tiempo para poder reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merecen esto y yo tampoco. Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere”. Ángela Aguilar

Además, destacó que sus padres le han enseñado a evitar los escándalos en su carrera como cantante, que inició a temprana edad y con la que ha cosechado grandes éxitos y algunos bochornosos momentos.

“Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalos, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz, con mi música, que eso es lo que yo soy… Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma”. Ángela Aguilar

Famosos respaldan a hija de Pepe Aguilar

Luego del video de poco más de seis minutos publicado en Instagram, varias famosas mostraron su apoyo a Ángela Aguilar.

Estrellas como Amandatitita, Estibaliz Badiola, Jom Arigoyso, Jessica Maldonado, Rubi Molina, dedicaron mensajes de apoyo para la cantante.