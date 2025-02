Ángela Aguilar y Belinda, juntas en Premios Lo Nuestro 2025

GENERANDO AUDIO...

¿Ángela Aguilar y Belinda fueron vistas juntas? No tanto así, pero esta noche de este jueves 20 de febrero se encuentran en el mismo evento; se trata de los Premios Lo Nuestro 2025, evento en el que se reconoce la excelencia en la música latina.

¿Quieres saber si a Christian Nodal se le “juntó el lavado con el planchado”? En Unotv.com tenemos los detalles de este curioso encuentro del “pasado” y el “presente” del intérprete de “botella tras botella”.

¿Ángela Aguilar y Belinda se vieron en los Premios Lo Nuestro 2025?

Hasta el momento, no se tienen datos de que Ángela Aguilar y Belinda se hallan topado en los Premios Lo Nuestro 2025, pues el primer amor mediático de Christian Nodal se dejó ver en la alfombra roja primero.

Luego de una hora, su actual esposa del cantante desfiló con un largo vestido cut out de color café.

¿Y Christian Nodal?

Desde hace unos días se especula que el papá de Inti no asistirá a los galardones otorgados por la cadena de televisión Univision; mientras algunos medios especializados en espectáculos señalaron que el cantante está vetado del evento, otros prefieren especular que el ex de Cazzu no pisará el Kaseya Center de Miami, Florida, en Estados Unidos, por recomendación de su esposa y de su suegro Pepe Aguilar.

Lo que sí está confirmado es que Ángela Aguilar y Belinda cantarán durante los Premios Lo Nuestro 2025, aunque no juntas.

Ahora todo internet está en espera de encontrarse con la reacción de ambas cuando su opuesta se encuentre en escena, pues es bien sabido que la intérprete de “En realidad” no le daba buena espina a la española desde que era novia del “Forajido”, lo que causó un distanciamiento entre los actuales esposos después de lanzar la canción “Dime cómo quieras”.