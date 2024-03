Angélica Aragón defiende “Mirada de mujer”: actriz critica las versiones posteriores

Angélica Aragón protagonizó “Mirada de mujer”. Foto: Cuartoscuro

Angélica Aragón, protagonista de la telenovela “Mirada de mujer”, defendió el proyecto que se estrenó hace más de 20 años. La primera actriz reveló que las versiones que vinieron después no fueron de su agrado, pues mostraban cosas que no iban con la historia original.

“Yo lo que peleo es que nuestra versión no tuvo nada que ver con las versiones posteriores”.

De acuerdo con Angélica Aragón, los proyectos que vinieron después trataban de mostrar a una mujer “asaltacunas”, situación que, a su parecer, no tenía nada que ver con “Mirada de mujer”.

“En el sentido de que en las versiones posteriores se manejaba de manera, yo creo que bastante tramposa, al personaje de una mujer ‘cougar’ como llaman. Que era una mujer asaltacunas”.

Aragón explicó, en entrevista con “De primera mano”, que en “Mirada de Mujer” se mostraba la historia de María Inés, una mujer que luego de un largo matrimonio era abandonada y cómo, a raíz de eso, tenía que reponerse y rehacer su vida.

“Mirada de mujer no era eso. Era: el marido después de 25 años se va con otra señora y ésta, que se queda sola, tiene derecho a rehacer su vida con quien quiera. Pero no era ‘ah está el mejor amigo de mi hijo de 15 años y me lo voy’ eso no. No era para nada el mensaje, pero la gente se sigue quedando con esa idea”

Además, Angélica Aragón lamentó que no se hubiera entendido el mensaje de la telenovela. Y hasta aseguró que la diferencia de edades entre ella y Ari Telch, encargado de darle vida a Alejandro Salas, no era tan grande.

“Todavía, me decían ‘ay, los agasajos que se estaba dando usted con Ari Telch’. Eso no era el tema de la telenovela. Además, en la vida real Ari y yo nos llevamos 4 o 5 años, se vale en las parejas. No era, para nada, ni mi hijo, ni mi nieto”