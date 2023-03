“Me volvió loca y me casé”: la historia de amor de Angélica María y Raúl Vale que terminó por una infidelidad

Angélica María se enamoró de Raúl Vale, el padre de su hija Angélica Vale, por su talento, de acuerdo con lo que cuenta la actriz. El matrimonio de los cantantes terminó por una infidelidad que los colocó en el centro de una polémica.

La cantante, quien es una exponente del rock and roll en México, tuvo varios amores en su juventud, entre ellos Enrique Guzmán y Raúl Vale, con este último se casó en 1974.

Sobre el flechazo que tuvo Angélica María cuando conoció a Raúl Vale, la actriz ha contado que fue en una presentación del cantante en un centro nocturno.

La mamá de Angélica Vale se enamoró al grado de “volverse loca” y casarse, así lo contó al programa “En compañía de…”

“Dije: ‘qué bien canta, qué bien compone, qué chulo muchacho’. Me invitó a salir y esa noche me enamoré de Raúl Vale, me enamoré de su talento, pero también era adorable y simpático, tan bohemia y te compone canciones. Pues me volvió loca y me casé”

Angélica María