“Hay muchos planes”: Angélica Rivera habla de su posible regreso a la televisión

Angélica Rivera, la “Gaviota”, habló de su regreso a la TV. Foto: Cuartoscuro

Angélica Rivera reapareció en la Ciudad de México y adelantó que podría regresar a la pantalla chica; sin embargo, la “Gaviota” no dio mayores detalles del proyecto que la podría regresar a la actuación luego de una larga pausa tras su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto.

En un encuentro con diferentes programas de televisión, entre ellos Sale el Sol, la actriz confesó que también extraña los foros de grabación y verse en la pantalla.

“Yo también me extraño en la pantalla. Ya tendrán oportunidad de saber muchas cosas de mí. Viene cosas muy interesantes, vienen cosas muy lindas que ya, a su tiempo, se los voy a comentar”.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la ex primera dama reiteró que hay planes en puerta para poder regresar a la actuación.

“Ya hay muchos planes que tengo, ya los sabrán”.

La “Gaviota” no habló más de sus proyectos profesionales ni de su vida personal, aunque dijo sentirse feliz por el próximo enlace nupcial de su hija mayor, Sofía Castro, quien, hace meses, anunció que había recibido el anillo de compromiso, por lo que llegará al altar próximamente.

“Yo he disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa y feliz y ahora compartir con mi niña esta felicidad tan grande me llena y todos los días me hace mejor persona. Que sean felices es un paso importante. Lo importante para mí, como mamá, es que mis hijas estén contentas, estén felices”.

Angélica Rivera se había mantenido alejada de los reflectores desde hace varios años. Sobre la actriz, quien durante el auge de su carrera protagonizó exitosos proyectos, se sabía gracias a las publicaciones de sus hijas en redes sociales.

En las cuentas de sus hijas se ha visto a la “Gaviota” bailando y hasta cantando junto a sus hijas, quienes no pierden oportunidad de dedicarle mensajes a su famosa mamá.