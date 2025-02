GENERANDO AUDIO...

Angélica Rivera. Foto: AFP

La actriz y exprimer dama, Angélica Rivera, está en el ojo del huracán después de que una famosa revista la vinculara amorosamente con un actor, supuestamente 19 años más joven que ella.

Tras la publicación en la revista “Caras”, la cual aseguraba que Angélica Rivera y Diego Klein, actor con el que la llamada “Gaviota” compartió créditos en la serie “Con esa misma mirada”, sostenían un vínculo sentimental, la actriz lanzó un comunicado negando rotundamente la información.

¿Qué se sabe del pleito entre Angélica Rivera y “Caras”?

La revista “Caras” difundió información en su portada respecto a un romance entre Angélica Rivera y Diego Klein, el cual habría iniciado durante las grabaciones de la serie “Con esa misma mirada”.

Fue este miércoles 19 de febrero cuando la revista, en sus redes sociales, publicó su portada con el siguiente mensaje:

“Angélica Rivera está de regreso, ¡y enamorada! En exclusiva para Caras todos los detalles del inesperado romance con su coprotagonista de la serie ‘Con esa misma mirada'”.

En la portada, se ve a Angélica y Diego elegantemente vestidos: “La actriz de 55 años y su coprotagonista de 36 viven un romance que trasciende la pantalla en la serie ‘Con esa misma mirada'”, se lee.

Tras la viralización de la información, Angélica lanzó un comunicado en Instagram en el que aseguró que lo difundido por la revista “es totalmente falso”.

“Esta calumnia es inadmisible, y no tendría que haber sucedido”, escribió la actriz en su comunicado, en el que también se dijo sorprendida por el medio, el cual, a su parecer, se condujo “de forma poco ética”.

“La mentira preocupa, porque no entendiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa, y utilizando fotografías sin autorización; violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros, quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista”, se lee en el comunicado publicado en Instagram por Angélica Rivera.

“Caras” responde

Tras el lanzamiento del comunicado por parte de la actriz, la publicación lanzó un par de mensajes en la red social “X” en los que señaló que ampliará su información con evidencias.

“Caras ha visto el comunicado de la Sra. Angélica Rivera. Ante ello, informamos que mantenemos nuestra investigación periodística respecto de su noviazgo con Diego Klein. Mañana daremos una ampliación de las evidencias del caso”, publicó la revista.

En un segundo mensaje, la publicación dijo lamentar mucho que “la destacada actriz prefiera negar la realidad en un momento en el que debería de empoderarse a la mujer”.