Angélica Rivera aparece en “Con esa misma mirada” | Foto: Alfredo Narváez

Angélica Rivera, exprimera dama de México, vuelve a la televisión después de 18 años para protagonizar la serie “Con esa misma mirada“, en donde vivió escenas apasionadas con Iván Sánchez y Diego Klein, con quien incluso se habló de un romance que no fue confirmado ni desmentido.

Vuelve Angélica Rivera con una historia de mujeres y pasión

En 2007, Angélica Rivera interpretó a Gaviota en “Destilando Amor“, en lo que fue su última telenovela antes de convertirse en primera dama de México cinco años después.

Casi una década más tarde, la actriz mexicana de 55 años volvió a los sets de grabación para la serie “Con esa misma mirada“, en donde se enfrentó al reto de volver a hacer escenas íntimas.

“Fue un reto toda la serie, como actriz, porque llevaba 18 años fuera, sin duda las escenas que van a ver, las escenas sensuales, me di la oportunidad como actriz, porque el personaje requiere, cómo descubre la capacidad para amar”. Angélica Rivera

En una presentación desde la Ciudad de México, se presentó un adelanto de la serie, incluyendo algunas de las escenas más candentes con Diego Klein.

¿Existe un romance con Diego Klein?

En las últimas semanas surgió el rumor de que Angélica Rivera y Diego Klein se encuentran en una relación a raíz de la serie; sin embargo, ambos evitaron hablar del tema. “Claro que hay un romance, una historia de amor entre Pablo Casas y Eloísa“, dijo la protagonista refiriéndose a sus personajes.

Sin embargo, el intérprete de 36 años confesó sentir una atracción por su compañera de reparto, sin que esto significara un romance entre ambos.

“Es guapísima, excelente madre, fue una familia lo que hicimos, la quiero, nos vamos a casa (risas). Yo estoy abierto al amor, pero ahorita lo importante es el de los personajes”. Diego Klein

Cabe destacar que los rumores se desataron cuando ambos aparecieron en la portada de una revista en febrero, la cual confirmó que Rivera y Klein se encontraban enamorados en la vida real.

Al respecto, la exprimera dama publicó un comunicado desmintiendo lo dicho por la publicación. “¿Un photoshoot es igual a noviazgo? Si esas fotos profesionales son su evidencia de un romance, la verdad ya hay muy poco que decir”, dijo.

“Incluso si personas dicen que nos vieron ‘cariñosos’ y eso fuera verdad, eso no no lo haría mi pareja, ni quisiera decir que mi amor le pertenece, porque no somos propiedad de nadie, ni debemos dar explicaciones por vivir”, remató Angélica Rivera.

Además, expresó que las mujeres no deben justificar con quien pasan su tiempo o a quién le demuestran su cariño, en un discurso de proporciones feministas que también llevó al evento de este martes.

“Con esa misma mirada”, una serie pensada y dedicada a las mujeres

Angélica Rivera aseguró que su más reciente proyecto en 18 años habla de cómo las mujeres pueden superar los prejuicios que la sociedad les crea al cumplir cierta edad.

“Estoy feliz de regresar tras 18 años, es una serie de gran calidad, un proyecto que reivindica como mujer, la muestra con toda su capacidad de reinventarse”. Angélica Rivera

Asimismo, exclamó que las mujeres no pierden su valor y su belleza después de cumplir cierta cantidad de años, reforzando su derecho a enamorarse de quien ellas quieran.

Cabe destacar que “Con esa misma mirada” habla de una mujer que deja de ser valorada por su esposo, con quien lleva casada por 25 años, razón que la lleva a enamorarse de un hombre mucho más joven que ella.

Sofía Rivera, hija de la actriz, forma parte de esta historia

“Con esa misma mirada” no sólo está protagonizada por Angélica Rivera, sino que también cuenta con la participación de Sofía Rivera, hija de la protagonista, quien confesó haber cumplido el sueño de compartir pantalla con su madre.

“Cumplí el sueño de trabajar con mi mamá, crecí viéndola actuar en el set, le tengo admiración, que me dieran la oportunidad ha sido mágico. Aunque no lo crean tuve casting, estuve muy nerviosa, fue la primera vez que estuve en un set con mi mamá”, dijo la joven actriz.

Sofía interpreta, precisamente, a la hija de Eloisa; sin embargo, reconoció que la dinámica madre-hija real dista por completo de la relación que interpretan en la serie.

La primera temporada de esta serie se estrenará en la plataforma de streaming Vix el próximo viernes 21 de marzo.