“He perdido como 20 kilos”: Angélica Vale festeja su cumpleaños 48 con figura de impacto

Angélica Vale es una de las comediantes más queridas en México. Foto: Getty Images

Angélica Vale festejó su cumpleaños número 48 junto a sus compañeros de “Vaselina”. Sin embargo, la actriz sorprendió al público con su impresionante cambio físico.

Angélica Vale festeja su cumpleaños 48 con figura de impacto

En una entrevista con medios de comunicación, la actriz, quien fue la protagonista de “La fea más bella”, dijo estar feliz por festejar su cumpleaños junto a su familia y amigos.

“Sí, mi mamá, mi marido, vinieron todos a verme. Paulina Abascal (chef) me mandó un pastel de cumpleaños, cosa que me tiene muy emocionada”, señaló Angélica Vale.

La comediante, quien es hija de la “novia de México”, aseguró que no tiene problema en revelar su edad. Además, dijo cuáles fueron sus deseos en este año nuevo de vida.

[TE PUEDE GUSTAR: Angélica Vale luce irreconocible al bajar varios kilos]

“Claro que no tengo problema en decir mi edad. No me conviene, tengo 45 años de carrera y 48 de edad. Mi deseo es que siga la felicidad con mi familia, que siga mi paz, mi armonía y mucho trabajo”, expresó la protagonista de “Soñadoras”.

¿Por qué Angélica Vale bajó de peso?

La imitadora, quien tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, habló sobre su cambio físico, asegurando que tomó la decisión de bajar de peso por un problema hormonal.

“Sí fue un problema hormonal, y por fin una doctora le atinó, por lo que empecé a bajar. He perdido como 20 kilos. Sí me cuido, pero también tengo una aplicación que me ayuda a medir calorías. Tampoco le doy el dedazo al pastel todos los días”, afirmó Angélica Vale.

Por otro lado, la comediante, quien dijo estar enamorada de Ricky Martin, señaló que subió de peso después del nacimiento de su hijo Daniel Nicolás.

“Si se fijan, si ven mi historial de fotos, me empezaron a decir gorda por el personaje que tenía en Soñadoras. No soy la más flaca del universo (…) pero gorda nunca fui hasta que tuve a mi segundo hijo”, puntualizó la protagonista de “La fan”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Asimismo, Angélica Vale dijo estar feliz con su nueva silueta y con su vida. Actualmente forma parte del elenco de la obra “Vaselina”, la cual cuenta con los miembros de Timbiriche.