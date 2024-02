“Están utilizando mi imagen a lo wey”: Angélica Vale habla de productos milagros para bajar de peso

Angélica Vale habla sobre su pérdida de peso. Foto: Cuartoscuro

Angélica Vale habló de su proceso para perder peso. La actriz y cantante desmintió que su cambio físico se deba a pastillas o procedimientos estéticos para disminuir su ingesta de alimentos.

“Quieren hacer magia. Que me vean comer para que vean que no fue bypass ni banda gástrica”

Vale llamó a no hacer caso a publicaciones en donde, utilizando su imagen, prometan bajar de peso de manera rápida afirmando que se trata de “babosadas”.

“No les anden creyendo a todas las babosadas que salen de que me tomo pastillas y bajas rapidísimo. No es cierto. Nada de eso he hecho y están utilizando mi imagen a lo wey”

En conferencia de prensa, en donde hubo cámaras del programa “HOY”, la hija de Angélica María, la “Novia de México”, destacó que, aunque pareciera, no fue un proceso fácil poder bajar de peso.

“Sé que para mucha gente fue muy rápido, pero para mí no. Empecé en febrero del año pasado con el tratamiento”

La famosa recordó que cuando tuvo kilos de más fue luego de convertirse en madre por segunda ocasión y, reveló, lo duro que fue para ella.

“Cuando más gordis estuve fue cuando acaba de tener a mi hijo Daniel que regresé al teatro. Me acuerdo que yo lloraba con Morris, en ese entonces, y le decía ‘me queda la ropa de cuando me fui embarazada’, Me dijo ‘Angélica no sé lo que viste hoy. Sí, estás subido de peso, pero toda la gente te aplaudió y llenaste el teatro y a la gente creo le vale un poco tu peso’”