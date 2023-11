Angélica Vale luce irreconocible al bajar varios kilos

Fotos: Getty / AFP

Angélica Vale, a sus 47 años, ha dejado a todos boquiabiertos con su increíble transformación. La actriz y cantante, a quien hace unos meses vimos en los ensayos y el inicio de la puesta musical ‘Vaselina’, luce ahora completamente irreconocible después de perder varios kilos. La sorpresa ha sido mayúscula al verla mostrar una figura envidiable.

Así luce Angélica Vale

A través de varias fotografías que la hija de Angélica María, la llamada “Novia de México” comparte de redes sociales, se puede apreciar el cambio físico al perder varios kilos.

Desde el nacimiento de sus hijos, fruto de su matrimonio con Otto Padrón, Angélica había experimentado un considerable aumento de peso. Sin embargo, su dedicación y esfuerzo han dado frutos, revelando una versión más delgada y saludable de sí misma. Su determinación para lograr este cambio es admirable y ha inspirado a muchos de sus seguidores.

¡Angélica Vale nos demuestra que la perseverancia y el compromiso pueden llevar a resultados sorprendentes!

Los problemas con el peso de la actriz

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Angélica Vale confesó los dilemas que enfrenta con su peso, pues desde hace muchos años, hasta la fecha, no es capaz de darse cuenta cuando baja de peso.

“Si me hubieran dicho ‘si vomitas, no engordas’ yo lo hubiera hecho. Porque todos los síntomas de verme en el espejo y no saber si estoy gorda o delgada, hasta la fecha, me doy cuenta por mi ropa, pero me cuesta trabajo porque siempre me veo gorda”.