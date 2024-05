¿Desórdenes alimenticios? Angélica Vale niega tener anorexia o bulimia ante pérdida de peso

Angélica Vale niega desórdenes alimenticios. Foto: Cuartoscuro

El cambio físico de Angélica Vale sigue dando de qué hablar, y ahora, la cantante fue cuestionada sobre si, para lograr bajar de peso, no cayó en algún tipo de desorden alimenticio o de alteración de la imagen corporal, conocida como vigorexia.

Durante un encuentro con varios micrófonos de programas de televisión, la hija de Angélica María negó que su drástico cambio se hubiera dado por esa razón. Además, enfatizó que no puede darle gusto a la gente.

“Ay, Dios, vigorexia, ¿qué es eso?… No, la verdad es que no le puedes dar gusto a todo mundo”.

La también actriz enfatizó que su pérdida de peso fue para sentirse más saludable, y aseguró que el peso que tiene actualmente es el que debía tener. Además, dijo, está “mucho más saludable”.

“Más saludable porque, quieras o no, ése no era mi peso, éste es mi peso normal. Sí necesitaba yo bajar. Sé que hay muchas mujeres que no tienen problemas de sobrepeso por estar subidas de peso, pero yo sí. Estoy muy contenta, muy feliz, porque sí estoy mucho más saludable”.

La hija de Angélica María y Raúl Vale agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de los fans. Aunque, dijo, su cambio lo hizo con un objetivo más personal.

“La mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas, así que sí, eso está bonito… Era un mensaje mucho más personal. Era mucho para mí, para mis hijos, para yo sentirme bien, para, insisto, estar sana. Era un rollo mucho más personal, pero qué bonito que a la gente también le gustó”.

Desde hace varios meses, Angélica Vale sorprendió al reaparecer con varios kilos de menos, lo que le ha valido a la famosa varios piropos y comentarios positivos. En algunas entrevistas, la actriz aseguró que se trató de un tema hormonal, descartando todas las teorías que había sobre su radical cambio.