Angelina Jolie confiesa que se siente deprimida: “A mis 48 años todavía no sé quien soy”

Angelina Jolie concedió una entrevista a la revista Vogue.

Angelina Jolie concedió una entrevista a la revista Vogue donde habló sobre que a sus 48 años aún no sabe quién es y que haber sido madre soltera le ayudó alejarse de “lugares más oscuros”.

La actriz confesó que se ha sentido “un poco deprimida” estos días. “Todavía no entiendo quién soy a los 48 años. Supongo que estoy en transición como persona”, declaró, y agregó: “No siento que haya sido yo misma durante una década en cierto modo”.

Angelina Jolie en su etapa como madre y su separación de Brad Pitt

Angelina Jolie mantuvo una relación con Brad Pitt por 12 años, de quien se separó en 2016, y durante ese tiempo fue madre y aseguró que eso le cambió la vida.

“Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Toda mi vida cambió pero tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de manera diferente. Creo que recientemente me habría hundido de una manera mucho más oscura si no hubiera querido vivir para ellos. Son mejores que yo, porque tú quieres que tus hijos lo sean” expresó Jolie.

La actriz de “Maléfica” siempre está acompañada de sus hijos: Maddox, de 22 años, Pax, de 19, Zahara, de 18, Shiloh, de 17, y los gemelos Vivienne y Knox, de 15.

La famosa de Hollywood aseguró que ahora solo acepta trabajos que no requieran mucho tiempo, para estar lo menos alejada de sus hijos debido a que después de su divorcio con Brad Pitt tenían mucho que sanar.

También dio a entender que la vida ha sido dura para toda la familia en los últimos años. “Teníamos mucho que sanar y que todavía estamos encontrando nuestro equilibrio”.

Jolie posó para la portada de la edición de noviembre de Vogue para promocionar su nueva empresa de moda, Atelier Jolie, la cual anunció en mayo y cuyo objetivo es convertirse en un colectivo para incentivar la moda sustentable y la fácil interacción entre creadores y consumidores.

“No quiero ser una gran diseñadora de moda, quiero construir una casa para que otras personas se conviertan en eso”, explicó. “Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y este es el que mira hacia adelante”.