Angelines Fernández: el pasado guerrillero de la “Bruja del 71”

¿Sabías que Angelines Fernández, la “Bruja del 71”, fue guerrillera en su juventud? La actriz, estrella del programa “El Chavo del 8”, combatió en los conjuntos de resistencia de la Guerra Civil española.

Angelines Fernández, de quien se llegó a rumorar que tuvo un romance con su compañero Ramón Valdés, “Don Ramón”, tenía apenas 14 años de edad cuando se rebeló contra el régimen de Francisco Franco, el líder militar que fraguó un golpe antidemocrático contra la Segunda República española desatando la Guerra Civil y con ello una etapa sangrienta que cobró la vida de más de medio millón de personas.

María de los Ángeles Fernández Abad nació en Madrid, España, el 9 de junio de 1924. Cuando estalló la Guerra Civil española en 1936, se formaron diversos grupos de resistencia integrados por militantes comunistas, socialistas y anarquistas a los que se les denominó Maquis.

La mayoría de los grupos de resistencia se agruparon en las montañas para hacer frente a los hombres de Franco.

En redes sociales también se ha hablado sobre la etapa de la actriz como guerrillera.

La Guerra Civil española finalizó en 1939, para entonces se desató una ola de persecución política contra los opositores, situación que llevó a Angelines Fernández a abandonar España como muchos de sus compañeros republicanos.

Paloma señaló lo anterior en una entrevista con TV Notas en 1999. Así como Angelines Fernández, fueron muchos los españoles que llegaron a México en calidad de asilados políticos; se sabe que fueron unos 25 mil los que se refugiaron en el país durante la dictadura de Franco.

Previo a su papel de la “Bruja del 71”, con el que alcanzaría la fama internacional, Angelines trabajó como actriz en teleteatros y radionovelas de la XEW.

Como lo dijo su hija, participó en películas de Cantinflas y Arturo Córdova y fue la recomendación que Ramón Valdés hizo de ella a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, la que le dio la oportunidad de sumarse al “Chavo del 8”.

“(Angelines Fernández) era de carácter fuerte. Para ella no había medias tintas, era blanco o negro; no podía ser gris. Era una mujer que tenía altos valores y a veces la gente no se lo tomaba muy bien; entonces la gente decía que tenía un genio de la fregada”

Comentó la hija de la actriz