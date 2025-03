GENERANDO AUDIO...

Anitta estrena documental en Netflix. Foto: AFP

“Larissa: El otro lado de Anitta” es un documental que revela la faceta más íntima y desconocida de la estrella brasileña, mostrando a Larissa de Macedo Machado (su verdadero nombre), más allá de los reflectores y el glamour del escenario.

La producción ya está disponible en la plataforma de Netflix y pretende presentar a la artista de manera vulnerable, auténtica y en constante búsqueda de autoconocimiento.

Para celebrar el estreno, se colocó una valla publicitaria en Sunset Boulevard, uno de los lugares más icónicos de Los Ángeles. Este gesto no solo subraya la importancia del lanzamiento, sino también el impacto internacional de la cantante.

“Tenía muchas ganas de estrenar el documental y estoy muy contenta de presentar un poco de Larissa al mundo, sin filtros. La película también muestra el recorrido de mi carrera internacional, lo que da a este homenaje en Los Ángeles un toque muy especial”, expresó Anitta.

¿De qué trata “Larissa: The Other Side of Anitta”?

El documental “Larissa: The Other Side of Anitta” sigue el proceso de autoconocimiento de la artista a través de la mirada íntima de un antiguo amor de juventud, quien ahora tiene la misión de ayudar a revelar quién es realmente Larissa.

El largometraje no solo explora sus momentos más personales, sino también hitos importantes de su trayectoria profesional, como el detrás de cámaras del Carnaval de Río de Janeiro, su ascenso en premiaciones y festivales internacionales, y el histórico primer puesto que alcanzó en las listas globales con el éxito “Envolver”.

Con esta producción, Anitta se muestra sin filtros, permitiendo al público conocerla desde una perspectiva más humana, alejada de la imagen de superestrella que ha construido a lo largo de su carrera.

Este documental es una oportunidad única para ver a Anitta en sus momentos más auténticos y acompañarla en un viaje de autodescubrimiento.

Tráiler

¿Qué canciones canta Anitta?

“BELLAKEO”, “Downtown”, “Vai malandra”, “Ritmo perfeito”, “Mi amor”, “Back for more” y “Bellaquita” son algunos de los éxitos de la cantante.

Además, después de convertirse en la canción más escuchada en el mundo, el éxito ‘Envolver‘, de la cantante brasileña Anitta es, también, el videoclip más visto de YouTube en la actualidad, con más de 147 millones de visualizaciones.