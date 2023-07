Aniversario de BLACKPINK: ¿cómo festejará el grupo de k-pop sus 7 años en la música?

BLACKPINK cumple 7 años en la música este 8 de agosto. Foto: GettyImages

BLACKPINK es uno de los grupos más importantes y reconocidos a nivel mundial de k-pop y el próximo 8 de agosto cumplirán 7 años en la música.

El grupo de k-pop integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se dio a conocer en el mundo de la música lanzando su primera canción “Whistle” un 8 de agosto de 2016.

Whistle marcó el debut de BLACKPINK

Su primera canción como grupo, “Whistle”, fue lanzada con el sello discográfico YG Entertainment, y en la actualidad, el video oficial supera las 900 millones de reproducciones, lo cual las convierte en el grupo femenino de k-pop más popular en toda la historiaa.

Y para festejar su séptimo año en la música, el popular grupo anunció una serie de actividades para conmemorar tan importante fecha, haciendo felices a sus millones de seguidores que tienen en todo el mundo.

BLACKPINK festeja a lo grande sus 7 años en la música

A través de las redes sociales se informó de un gran evento de aniversario para todos sus seguidores a manera de celebración por sus siete años.

Por medio de la plataforma Weverse, el cuarteto de k-pop decidió brindar un contenido especial para aquellos BLINK que cuentan con membresía en mencionada plataforma, el cual constará de fotografías polaroid personalizadas de cada integrante del grupo.

Esto solo será para seguidores de todo el mundo desde la medianoche del 8 de agosto (hora de Corea) y por el horario, en México, será a partir de las 21:00 horas del lunes 7.

Asimismo, se espera que la girlband anuncie más actividades para sus fanáticos en honor a su gran trayectoria en la industria, ya sea desde una transmisión en vivo de las miembros o un videosaludo especial.

Entre los éxitos de la banda que alcanzan millones de reproducciones tanto en plataformas de música así como de video están: “How you like that”, “Lovesick girls”, “Kill this love”, “Pink Venom”, “Ddu-du Ddu-du”, “Boombayah” y “As if it’s your last”.