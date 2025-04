GENERANDO AUDIO...

Fotos: Getty Images / Cuartoscuro

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, señaló que está por darse lectura al testamento del conductor, momento para el que también está convocada la expareja del argentino, Ingrid Coronado.

Fernando del Solar murió en junio de 2022, a casi tres años de su fallecimiento, Anna Ferro señaló que fue notificada sobre la lectura del testamento y agregó, es conocida por ambas partes, la que fue la última voluntad del presentador argentino.

En una entrevista con el programa “Sale el sol”, Ana Ferro habló de la que será la lectura del testamento de Fernando del Solar, en donde ella e Ingrid Coronado, la madre de los hijos del comunicador, estarán presentes.

“Ya fui notificada de parte de la contraparte. Es algo que yo quería hacer de hace tiempo, pero ya fui notificada en un proceso extraño, como a escondidas, algo que para mí era algo tan sencillo”

La instructora de yoga agregó que ambas partes conocen la última voluntad de Del Solar.

“Yo conozco el testamento y la otra parte también lo sabe. Yo no me estoy quedando con nada. Soy su familia. Fer tenía todo el derecho de decidir qué hacer y qué no hacer con sus cosas”

Respecto al departamento que ha mantenido en disputa a Anna Ferro e Ingrid, la primera asegura que es propietaria y la segunda, que es el patrimonio de sus hijos, la instructora mencionó:

“Ese fideicomiso se hizo cuando Fer estaba muy grave. Se le pidió para garantizar, desde 2015 hasta 2022. Quiso dar de baja ese fideicomiso. No pudo. Había muchas trabas. No me estoy quedando con algo que no es mío, si no, yo ya estaría fuera”

Los hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, Luciano y Paolo, no asistirán a la lectura del testamento por ser menores de edad. Ellos y la mamá del conductor de TV serán notificados de lo que se estipuló en el documento.

Aún no se conoce la fecha de la lectura del testamento. En cuanto a por qué tardó este proceso, Ferro indicó:

“Yo no estaba lista. Yo no empecé con el trámite cuándo se tenía que haber hecho. Se puede abrir ante un notario o ante un juez, pero cuando hay tanta fricción, lo mejor es hacerlo ante un juez, y también la burocracia tiene sus ritmos”

