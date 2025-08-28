Anne Hathaway sufre caída durante la grabación de “El diablo viste a la moda 2”

GENERANDO AUDIO...

Anne Hathaway en la grabación de “El diablo viste a la moda 2”. Foto: GettyImages

Anne Hathaway está filmando la secuela de la cinta “El diablo viste a la moda”, y durante una escena la actriz sufrió una dolorosa caída.

Las imágenes de la caída de Anne Hathaway se volvieron virales por lo aparatoso, pero también por la buena actitud de la actriz ante la situación.

Anne Hathaway se rompió un tacón durante la grabación

Las grabaciones de la esperada secuela de “El diablo viste a la moda” empezaron en Nueva York el mes pasado y se ha visto a todo el elenco en diferentes locaciones.

En el elenco de la película se encuentra Anne Hathaway, quien interpreta a Andy Sachs, y que este miércoles 27 de agosto grabó algunas escenas en las escaleras de un edificio de la “gran manzana”.

En la escena, la actriz va vestida de manera elegante con una falda negra, una blusa estampada beige, unos lentes de sol y unos tacones de tirantes negros.

Y precisamente los tacones fueron los que le jugaron mal: justo cuando la actriz empezaba a bajar las escaleras, un tacón se le rompió y quedó entre los escalones.

Las cámaras grabaron el momento y también captaron cuando el personal de la película se acercó a la actriz para ver si se encontraba bien.

La situación no pasó a mayores, la actriz se levantó con la sonrisa que la caracteriza y sólo exclamó: “estoy bien”, ante los aplausos de las personas que se encontraban ahí.

En ningún momento, la actriz perdió el glamour y jamás dejó caer el bagel que traía en la mano.

Anne Hathaway regresa a “El diablo viste a la moda”

Anne Hathaway regresa, junto a Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, a la segunda parte del éxito de 2006 “El diablo viste a la moda”, que se convirtió en un clásico contemporáneo del cine.

El estreno de la secuela será el próximo año, previsto para el 1 de mayo de 2026, cuando se cumpla el 20 aniversario de la cinta que se ganó el corazón del público y la crítica.