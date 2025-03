GENERANDO AUDIO...

¿Qué es “Anora”, la mejor película del año? – Fotos: AFP

“Anora“, cinta estadounidense dirigida por Sean Baker, ganó el premio a Mejor Película en los Oscar 2025, venciendo en la partida a otras candidatas como “The Brutalist” (“El Brutalista”) y “Conclave” (“Cónclave”).

Además, esta cinta ganó el Oscar a Mejor Dirección, Mejor Actriz en un Rol Protagónico, Mejor Guion y Mejor Montaje, consolidándose como la gran ganadora de la noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

“Anora” fue la ganadora de la noche en los premios Oscar 2025 – Foto: AFP

¿De qué trata “Anora”?

La novena película de Sean Baker en 24 años cuenta la historia de Anora, una bailarina exótica de Brooklyn, Nueva York, que trabaja en un club. Ahí, conoce a Ivan, el hijo de un oligarca ruso que contrata a Ani por su capacidad para hablar ruso.

Luego de múltiples encuentros, el ruso la contrata en exclusividad por una semana hasta que tiene la idea de casarse con Anora para convertirse en ciudadano estadounidense e ir en contra de sus padres; Ani acepta pensando que su suerte acaba de cambiar.

Sin embargo, la joven neoyorquina descubrirá que su boleto a una vida mejor será más turbulento de lo que creía y, muy probablemente, el sueño está mucho más cerca de ser una pesadilla de la que debió haber escapado.

¿Quién es Sean Baker, el cineasta detrás de “Anora”?

Sean Baker nació el 26 de febrero de 1971 en Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo con el portal especializado en cine IMDB. A sus 54 años, puede presumir que “Anora” le dio tres premios Oscar individuales:

Mejor Dirección

Mejor Guion

Mejor Montaje

Sean Baker tuvo una noche de ensueño en los Oscar 2025 – Foto: AFP

Entre sus títulos más destacados se encuentra “The Florida Project“, la cual fue nominada a un solo premio Oscar en 2018 por la actuación de Willem Dafoe.

Además, saltó a la fama en la industria cinematográfica gracias a “Tangerine“, película de 2015 que fue grabada completamente con tres iPhone 5s, según dijo a la cadena británica BBC.

Cabe destacar que su filmografía frecuentemente retrata a personas sexualmente diversas, así como a trabajadores sexuales como en la propia “Anora“.

“Me hice amiga de (trabajadoras sexuales) y me di cuenta de que había un millón de historias de ese mundo. Si hay una intención con todas estas películas, diría que es contar historias humanas, contar historias que, con suerte, sean universales. Ayudar a eliminar el estigma que se ha aplicado a este medio de vida, que siempre se ha aplicado a este medio de vida”. Sean Baker (IMDB)

Cabe destacar que Sean Baker se graduó de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) desde 2018.

Mikey Madison lidera el elenco de “Anora”

Aunque Demi Moore dominó toda la temporada de premios 2025, Mikey Madison se posicionó con fuerza gracias a su interpretación de Anora en la película homónima y, finalmente, se quedó con el Oscar a Mejor Actriz.

Mikey Madison le ganó el Oscar a Demi Moore – Foto: AFP

En dicha cinta, la actriz que también participó en la saga de “Scream” tuvo que aprender a bailar y tuvo que hablar en ruso durante gran parte del filme, en un personaje que atraviesa por diversas etapas y emociones contrarias.

Mikey Madison lideró un elenco sin grandes nombres, pero que incluye a otro nominado en la presente edición de los Oscar 2025 como es Yura Borisov, nominado a Mejor Actor de Reparto. Estos son los actores que conforman la mejor película del año:

Mikey Madison – Anora

Yura Borisov – Igor

Mark Eydelshteyn – Ivan

Lindsey Normington – Diamond

Karren Karagulian – Toros

Aleksei Serebryakov – Nikolai Zakharov

Vache Tovmasyan – Garnik

Darya Ekamasova – Galina

Luna Sofia Miranda – Lulu

Cabe destacar que Madison tuvo una de sus primeras grandes oportunidades en 2019, cuando interpretó a una seguidora de Charles Manson en “Once upon a time in Hollywood” de Quentin Tarantino.

“Anora”, un retrato de Brooklyn y su influencia soviética

“Anora” se desarrolla en Brighton Beach, un enclave postsoviético situado al final de la línea B del metro de Nueva York, y Coney Island, un par de paradas más allá en la línea Q, dos excéntricos barrios costeros de Brooklyn, según AFP.

“Pese a sus encantos que incluyen una vida nocturna empapada en vodka, abrigos de piel trasnochados y chándales en el caso del primero, y de una montaña rusa de madera de 100 años de antigüedad y un colorido paseo marítimo, en el segundo, Brighton Beach y Coney Island no suelen formar parte de la filmografía de una ciudad acostumbrada a los primeros planos”. AFP

En “Anora” estos dos barrios son el escenario de una búsqueda nocturna de Iván, que trata de zafarse a la vigilancia de los esbirros de Europa del este contratados por su padre tras casarse con la bailarina exótica que da título a la película.

Anora, apodada Ani, vive bajo el tren elevado que serpentea por Brighton Beach, un barrio que desde mediados de los años 70 ha sido refugio de inmigrantes de Rusia, Ucrania y otras exrepúblicas soviéticas.

En esta comunidad los “pelmeni” y las albóndigas “vareniki” son habituales en los menús, y los avispados pueden comprar caviar a precio de ganga.

El director Sean Baker “quería descubrir este microcosmos de un mundo que solo existe allí… este barrio de gente que habla su propio idioma y ha preservado su cultura”, dijo a AFP el director de localizaciones de la película, Ross Brodar.

“La ciudad se ha gentrificado, pero en este enclave todavía hay rusos anclados en el tiempo”, señaló Brodar, que también tiene un pequeño papel en la película como guardia de seguridad. “Creo que eso es lo que le gusta a todo el mundo”.

Conoce los secretos de la mejor película del año

Para filmar la película en estos barrios, Brodar trabajó con un intermediario que habla ruso para relacionarse con los dueños de negocios locales y mostrarles que la cinta buscaba aportar algo.

“Uno de mis lemas era ‘esto es una carta de amor a Brighton Beach‘”, recordó en entrevista con AFP.

Otra clave para lograr el cometido fue la inclusión de Yura Borisov, una estrella del cine ruso. Los lugareños lo reconocieron y el proyecto ganó crédito en las calles de Brooklyn, explicó Brodar.

Cabe destacar que la película se grabó en locales reales y, en una ocasión, el rodaje se extendió tanto que un cliente real amenazó a la producción. “Si no se van de aquí, voy a apuñalar a alguno de ustedes“, espetó un comensal.

Al final de la producción, la productora de la película, Neon, instaló una valla publicitaria en Brighton Beach para agradecer a la comunidad que permitiera la entrada al equipo de rodaje.

Cabe destacar que la tienda de dulces y algodones es real. Se llama Williams y tiene más de 80 años de antigüedad. Billy O’Brien, de 74 años, interpreta al gerente de la tienda; se trata de un vigilante de estacionamiento que también ayuda en la tienda.

El verdadero gerente de la tienda, Peter Agrapides, dice que la decisión de Sean Baker de contar con O’Brien y su acento marcado ayuda a que la película se sienta “auténtica”.

Agrapides nunca imaginó, sin embargo, que su tienda aparecería en una película nominada al Oscar después de haber conquistado la Palma de Oro del festival de Cannes y un puñado de premios de directores, productores, guionistas y críticos de Hollywood.