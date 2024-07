Antonio Banderas comparte foto con Dakota Johnson

Antonio Banderas y Dakota Johnson tienen una excelente relación. Foto: Gettyimages

Antonio Banderas estuvo casado por 19 años con Melanie Griffith y desde ese entonces sostiene una estrecha relación con Dakota Johnson, la hija de la actriz. Tan es así que la joven de 34 años asistió al Teatro del Soho de Málaga para ver la comedia musical “Tocando nuestra canción”, que precisamente dirige Banderas.

“Felicidad: Dakota, en Málaga”, escribió Bandeas en una emotiva foto que subió a su cuenta de Instagram, donde tiene 3.8 millones de seguidores. Además de los más de 200,000 “Me Gusta” que obtuvo la imagen, recibió cientos de buenos comentarios.

Ver más

Cuando Dakota tenía seis años, su madre llegó al altar con Antonio Banderas. Tan buena es la relación que formó con la primogénita de su ex enamorada, que en la actualidad aquel vínculo sigue intacto.

[Te puede gustar: Dakota Johnson habla de José María Yazpik y revela cómo fue grabar en Chiapas]

Comentarios positivos para la publicación

Banderas publicó una foto junto a Dakota Johnson y los comentarios fueron muy positivos para ambos actores:

“Dicen que uno recoge lo que siembra, y en este caso es un cariño mutuo. Me parece maravilloso”, “Yo también tengo un papito que se casó con mamá cuando yo tenía 5 años. Me ama y lo amo, hay vínculos que van más allá de los genes y la sangre”, “Que fotos más bonitas”, “Ella también es tu hija del corazón”, y “Maravilloso porque te ama como el padre que has sido para ella”, fueron solo algunos de los mensajes para ellos.

Esta no es la primera demostración de cariño que hacen públicamente Dakota Johnson y Antonio Banderas, otra de ellas ocurrió en 2019, cuando Antonio Banderas recibió el premio de los Hollywood Film Awards a Mejor Actor por la película “Dolor y Gloria” de manos de Dakota.

Emocionado hasta las lágrimas, Banderas expresó en su discurso de agradecimiento: “Quiero dedicarle esto a dos personas que amo. Una está aquí, Dakota, por una razón muy sencilla: porque siempre me llamas ‘papi’ y todavía me sigues llamando ‘papi’ y me encanta. ¡No tienes ni idea de lo mucho que me gusta!”, aseguró.

[Te puede gustar: Antonio Banderas dejó de fumar tras sufrir un infarto]

Antonio Banderas y Melanie Griffith estuvieron casado por 19 años

Banderas y Griffith se casaron en 1996 y se convirtieron en los padres de Stella, durante esos años, y pese a que Dakota no es hija de él, el español la trató como si lo fuera. En 2014 decidieron divorciarse.